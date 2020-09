Vodafone má konečně neomezená data i pro mladé. Jako poslední z operátorů

1:08

Studentský tarif #jetovtobě od společnosti Vodafone byl dlouho nejvýhodnějším tarifem pro mladé do 26 let. Jenže se začátkem školního roku O2 představilo nové studentské tarify You včetně varianty s neomezenými daty. Od září datově neomezený studentský tarif nabízí i T-Mobile. Někdejší premiant tak pár dní otálel.