Vánoce u Vodafonu: neomezená data na měsíc zdarma i speciální videotéka

Vodafone je po T-Mobilu druhým tuzemským operátorem, který představil letošní vánoční nabídku. Není překvapením, že i ta „vodafoní“ se zaměřuje hlavně na mobilní data.

Všichni zákazníci operátora, tedy nejen tarifní, ale i ti s předplacenými kartami s aktivním měsíčním datovým balíčkem, si mohou od 12. listopadu aktivovat balíček neomezených dat na měsíc zdarma. Reálně si nicméně neomezená data budou moci užívat o něco déle, k dispozici budou nejen od data aktivace do konce aktuálního zúčtovacího období, ale i po celé následující období. Tento dárek je dostupný i pro firemní zákazníky a je nutné si ho vyzvednout na webu vodafone.cz/vanoce, a to nejpozději do 31. ledna 2021.

Vodafone nezapomněl ani na zákazníky, kteří neomezená data využívají již v rámci svého tarifu. Ti si mohou až do konce ledna užívat maximální přenosovou rychlost, kterou umožní technické parametry sítě. Operátor ji po toto období nebude omezovat obvyklými 10 Mb/s.

Po stejné období, tedy od 12. listopadu do 31. ledna, operátor pro uživatele digitální televize Vodafone TV připravil speciální vánoční videotéku. Dostupná bude i zákazníkům se základním tarifem Klasik, u kterého není videotéka běžnou součástí. Obsahovat bude zhruba 50 oblíbených vánočních příběhů, filmů a pohádek, některé z nich i ve 4K rozlišení. Filmy přibudou i zákazníkům UPC TV. Vánoční sekce se zobrazí automaticky a obsah je možné přehrávat opakovaně, a to bezplatně.

Mimo to zájemci o kanály televize HBO je budou moci aktivací na telefonní lince či prodejně Vodafonu získat na první měsíc zcela zdarma. Pro nové zákazníky Vodafone TV si pak operátor připravil jako dárek kompletní nabídku HBO zdarma na celý měsíc.

Pevný internet na tři měsíce zdarma i slevy na mobily

Další z letošních dárků Vodafonu míří striktně na nové zákazníky. A to konkrétně na ty, kteří se u něj rozhodnou pořídit pevné internetové připojení s rychlostí až 1 Gb/s. První tři měsíce budou mít připojení zdarma. Dárek je dostupný nejen v síti bývalého UPC, které Vodafone převzal loni (více viz Operátor UPC se přejmenuje na Vodafone. Převzetí bylo dokončeno), ale i u dalších partnerů operátora.

Vodafone nezapomněl ani na vánoční slevu pro zájemce o nový hardware. Poskytne čtyřtisícovou slevu na pořízení jakéhokoli smartphonu z běžné nabídky, a to včetně špičkových modelů třeba od Samsungu či Applu. Operátor navíc dá tříměsíční záruku na omylem rozbitý displej, v takovém případě jej bezplatně opraví.

Sleva ve výši 4 000 Kč se nicméně vztahuje i na další zařízení jako notebooky značek Lenovo či Acer, televizor Sony a herní konzole PlayStation 4. Věrní zákazníci jakékoli zařízení se slevou mohou pořídit i na splátky s první platbou jen 1 Kč.