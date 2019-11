Vánoce s O2: až 40 GB zdarma pro předplacenky a smartphony se slevou

Po vánoční nabídce T-Mobilu už známe i tu od O2. A i tentokrát je to především o hardwaru za zvýhodněnou cenu a bonusu za dobití pro předplacenky. Třetí síťový operátor Vodafone vánoční nabídku zatím nepředstavil.

T-Mobile přidá předplacenkářům 25 procent kreditu za dobití minimálně 300 korun, a to jednou v listopadu a jednou v prosinci. O2 je v tomto směru trochu štědřejší. Těm, kdo dobijí alespoň 200 Kč, dá zadarmo 5 GB dat na týden. Zájemci to mohou opakovat co týden až do konce roku. Celkem tak mohou získat zdarma až 40 GB dat.

Tarifní zákazníci dostanou od O2 na Vánoce jen hardwarové výhody. Pokud chtějí mobil, tak si ho teď mohou pořídit se slevou až 4 000 korun. Výše vánočního bonusu záleží na tarifu, který využívají stávající zákazníci a který si pořídí ti noví.

Nutno dodat, že uvedené čtyři tisíce lze ušetřit jenom s vyššími tarify, a to všemi Neo, tedy novými s neomezenými daty, které začínají na 1 099 Kč, a nebo tarify Free+ od stříbrného výše. U nižších tarifů je vánoční bonus na telefony nižší, minimálně 1 000 korun.

Slevu je možné uplatnit na vybrané smartphony značek Samsung a Huawei. Dva telefony je pak možné při maximálním bonusu získat za korunu, a to Samsung A10 nebo Huawei Y6 2019. Kdo míří výše, může mít i Samsung S10 s 1TB pamětí. Po slevě vyjde na 37 595 Kč. Dodejme, že konkurenční T-Mobile má ve vánoční nabídce několik dvojiček smartphonů, kdy ten druhý, levnější je zdarma, respektive za korunu.

Operátor myslel i na zákazníky O2 TV. Pro ně má televizi na splátky, a to konkrétně značky Samsung. Což dává logiku, právě na telefony Samsung už má operátor O2 TV aplikaci, takže není nutné používat hardwarovou krabičku. Ve vánoční nabídce jsou tři modely podle úhlopříčky obrazovky. Na výběr jsou úhlopříčky 43, 55 a 65 palců.

Televize se splácí čtyři roky a měsíčně se platí od 199 Kč za nejmenší úhlopříčku, větší vyjde na 279 korun měsíčně a největší televize stojí 359 Kč měsíčně. Operátor neuvádí přesný model televize, ale avizuje, že splátky jsou bez navýšení, a to zhruba odpovídá základní nabídce televizí Samsung 4K s uvedenými úhlopříčkami.

Televizi má ve vánoční nabídce i konkurenční T-Mobile. Ale jen jednu od Philipsu s úhlopříčkou 55 palců, ovšem za akční cenu 11 500 korun. Opět s možností bezúročných splátek na dva roky.