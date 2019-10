Internet se směje nové politice Vodafonu. Názvy tarifů zákazníky matou

Red 2, Red 5+5 GB, Red 10+10 GB a Red 20+20 GB. To je výčet tarifů s neomezeným voláním a neomezenými SMS, které Vodafone nabízel do 25. října. Současně ovšem i přehled tarifní nabídky v ceníku platném od uvedeného data. A to i přes to, že většinu tarifů operátor vylepšil. Některé navíc dost výrazně.

Jejich názvy v ceníku jsou tedy nyní matoucí, nekorespondují totiž se skutečným datovým objemem. Navíc hvězdičky u názvů tarifů navozují dojem odkazu na doplňující informace pod tarifním přehledem. Ve skutečnosti ovšem jen odkazují na řádek „Datový balíček pro užití v ČR a zahraničí zóna 1“ v tabulce níže.

„Stávající tarify Red jsme skutečně vylepšili. Podrobnosti k tomu najdete příští týden na našich webových stránkách,“ reagovala pracovnice operátora na sociální síti na příspěvek uživatele poukazujícího na to, že si Vodafone patrně uvědomil nutnost datově neomezeného tarifu pro jednotlivce. Odkazoval se přitom na informace získané od pracovníků operátora na infolince i v prodejně.



Vašek Szotkowski (Facebook) Dobry den, ve Vodafonu pry prisli na to, ze neomezene data pro jednotlivce budete od pristiho tydne konecne nabizet... Muzete to potvrdit?



...rikali na lince i na pobocce...



Ale ceny budete mit pry stale brutalni...(vysoke) To se mi líbí (2)Komentáře (8)

Ano, po zhruba čtyřech měsících od představení tarifu Neomezený (více viz Vodafone spouští neomezená data. Má to háčky, jednotlivec si tarif nepořídí) má Vodafone v nabídce i datově neomezený tarif pro jednotlivce. Kdo by ovšem čekal, že vzhledem k příslušnosti k tarifům Red ponese zcela logicky název Red Neomezený, ten je na omylu.

Ceník Vodafonu platný od 25. října 2019 s matoucími názvy vylepšených tarifů Red

Do onoho datově neomezeného tarifu se totiž podle ceníku (viz foto) „přetransformoval“ dosavadní nejvyšší neomezený tarif Red, navzdory logice tak i nadále nese název Red 20+20 GB. Navíc je jasné, že opět nebude určen pro masu lidí.

Nejen neadekvátní pojmenování „nových“ tarifů tak nezůstalo bez povšimnutí. „Tarif s neomezeným internetem se jmenuje Red 20+20. Dvacet plus dvacet čeho?“ rýpl si do zavádějících názvů Alois Funik na facebookových stránkách Vodafonu.

Alois Funik (Facebook) Nový ceník platí od včera. Ondra tvrdí, že tuto "novinku" oznámí příští týden. To je chyba v matrixu?

Tarif s neomezeným internetem se jmenuje Red 20+20.

Dvacet plus dvacet čeho? To se mi líbí (2)Komentáře (2)

Kdo by očekával, že jde jen o přechodnou záležitost, tedy že operátor novou skladbu služeb v názvech nových tarifů záhy zohlední, ten se mýlí. „Oficiální názvy tarifů teď nebudou odpovídat tomu, co skutečně obsahují, zatím ale názvy tarifů nebudeme měnit,“ reagoval na příspěvek pracovník operátora s tím, že do budoucna je změna názvů přeci jen v plánu.

„Kristejéžiši, já mám teda jenom maturitu, ale pokud tu odpověď myslíte vážně, tak to je fakt nářez. Ceník platí od včera, informace budou příští týden. Názvy tarifů nebudou odpovídat obsahu, zatím se nebudou měnit, v budoucnu ano. Nějak mi uniká logika této strategie, snad s výjimkou totálního zmatení zákazníků,“ komentoval na Facebooku postup operátora Josef Věštík.

Tady by se dala použít ona věhlasná reklamština, proti níž Vodafone před lety bojoval. Reakce pracovníka by se totiž do ní dala přeložit jako „mohli bychom to mít přehledné, ale my zatím prostě nechceme“.

Zákazníci Vodafonu si tedy musí prozatím zvyknout, že datově neomezený tarif pro jednotlivce mají hledat pod názvem Red 20+20 GB. A není to jediný zavádějící název. Třeba nižší tarif, tedy Red 10+10 GB, který obsahoval původně 20 GB (z toho 10 GB v aplikaci Můj Vodafone), po vylepšení obsahuje celkem 40 GB. K 20 GB obsaženým v tarifu má zákazník každý měsíc k dispozici stejný datový objem v aplikaci Můj Vodafone.



A co Red 5+5 GB? V tomto případě je první objemový údaj správný, tarif skutečně v základu obsahuje stále pět gigabajtů dat. Nicméně v aplikaci se datový objem po vylepšení zdvojnásobil, zákazník si tedy každý měsíc může vyzvednout nově 10 GB. Celkem má tak k dispozici 15 GB. Jediný beze změny zůstává nejnižší neomezený tarif. A vlastně nyní konečně zapadá do nelogické řady. S názvem Red 2 totiž obsahuje i nadále celkem 4 GB dat, kdy polovinu z tohoto objemu si zákazník opět vyzvedává každý měsíc v aplikaci.