Operátoři se zase snaží zaujmout letitými tarify. Zajímají ještě někoho?

Nejsou to ani dva měsíce, co jsme informovali, že T-Mobile už potřetí v řadě oprášil svůj časově omezený tarif. Osloví především datově náročné uživatele, pro které jsou neomezené minuty a SMS zbytečným komfortem. Už v květnu jsme přitom zmínili, že další „oprášení“ tohoto bezúvazkového tarifu za 499 Kč obsahujícího 10 GB dat, 100 minut a 100 SMS nelze vyloučit (více viz T-Mobile znovu oprášil tři roky starý výhodný tarif. Opět jen na chvíli).

Ve svém úsudku jsme se nemýlili. T-Mobile totiž tento tarif nasadil znovu v červenci, tentokrát jej lze pořídit až do konce srpna. A to za stejných podmínek jako už čtyřikrát předtím (červen 2017, září 2018, červen 2019, květen 2020). Tedy pouze prostřednictvím e-shopu operátora. Zřídit lze však jen s novým číslem či se stávajícím v případě přechodu od jiného operátora či z předplacenky Twist. Opakovaně oprášenou nabídku propagoval operátor nejen na svém webu, ale i na sociálních sítích.

Jejich uživatelé se na nich mohou setkat také s konkurenční nabídkou. A to konkrétně od Vodafonu. Svým způsobem není tak ohromující jako ta od T-Mobilu. Jde vlastně také o opětovně nasazený tarif z minulosti. A to konkrétně z loňského května, kdy Vodafone představil tarif Data 10 GB (více viz Vodafone má tarif, který by lidé chtěli. Jenže ho tají a není pro všechny).

Tehdy šlo doslova o podpultovou nabídku, operátor tento tarif nabízel primárně potenciálním novým zákazníkům z různých segmentů. Ne každý návštěvník webu Vodafonu jej tedy viděl. To tentokrát neplatí, operátor na něj láká již na hlavní stránce. Stejně jako dříve a stejně jako tarif T-Mobilu je bez úvazku, stojí 499 Kč a obsahuje 10 GB dat a 100 minut. Rozdíl je tak stále v počtu volných SMS, kdy Vodafone dává neomezené textovky do všech sítí.

O2 žádný takový speciální tarif nenabízí. Nejblíže limitované nabídce konkurence je standardní tarif O2 Data+ Bronzový, který nabídne shodných 10 GB, ovšem bez dalších zvýhodnění (platí se každá minuta hovoru, každá odeslaná SMS), v bezúvazkové variantě za 549 korun.

Při pohledu na tuto nabídku tuzemských síťových operátorů se nelze zbavit dojmu, že sobě vlastně žádnou konkurencí nejsou. Tarify, a to bez ohledu, zda jde o časově omezenou, či standardní nabídku, si jsou velmi podobné. Dokážou vlastně ještě něčím potenciální zákazníky oslovit? To je otázkou, nicméně operátoři to zjevně budou zkoušet i nadále, třeba se alespoň nějaká ta ryba na hozenou udičku ve stojatých vodách chytí.