Vodafone vylepšuje tarify. Zdvojnásobuje data, chce za to pár korun navíc

Nové tarify Vodafonu s neomezenými daty jsou podmíněné koupí minimálně dvou SIM a mají omezenou přenosovou rychlost, takže se nehodí pro každého. Operátor však současně představil i inovované základní tarify Red. Tentokrát nelze vylepšení kritizovat, cena prakticky zůstává stejná, objem dat se však zdvojnásobuje. Přesto v tom jeden drobný háček, ale o něm za chvíli. Nové tarify lze objednávat od čtvrtka 20. června.

Novinkou je tarif Red 2 GB, který v současné nabídce nebyl. Stojí 599 Kč a jak uvádí jeho název, obsahuje 2GB datový balíček. Doposud v řadě Red, tedy u tarifů s neomezeným voláním a SMS, byl nejlevnějším tarif Red Naplno 5 GB za 777 Kč.

Tento i další dva tarify Red Naplno, tedy Red Naplno 10 GB a Red Naplno 20 GB, se nově dočkají větší porce dat. Nově se jmenují Red 5+5 GB, 10+10 GB a 20+20 GB. To znamená, že objem dat se zdvojnásobuje, další služby zůstávají nezměněné. Tarify tak mají neomezené volání a SMS.

Poněkud kostrbatý název tarifů má svůj důvod. Je to ten drobný háček. Tarify mají v podstatě stejnou porci dat jako původně, tedy 5, 10 nebo 20 GB a stejnou porci dostane zákazník každý měsíc v aplikaci Můj Vodafone - proto 5+5 nebo 10+10. Není to ničím podmíněno, jen si to prostě musí odkliknout. Ani to není novinka, doposud Vodafone stejným způsobem přidával plošně u všech tarifů 2 GB měsíčně. Teď je štědřejší.

Ceny se mění minimálně, u všech cena stoupá o 22 korun, což je zanedbatelné. S úvazkem tak tarif 5+5 GB vyjde na 799 Kč, předchůdce s poloviční porcí dat stojí 777 Kč. Vyšší verze budou stát 1 099 a 1 799 Kč. U obou nejvyšších variant zůstávají i bonusy v podobě 1 000 minut na volání do zahraničí, respektive sedm dnů roamingu po celém světě zdarma u tarifu Red 20+20 GB.

Doposud nabízené tarify Red Název Cena s úvazkem Množství dat Red Naplno 5 GB 777 Kč 5 GB (+ 2 GB v aplikaci Můj Vodafone) Red Naplno 10 GB

1 077 Kč 10 GB (+ 2 GB v aplikaci Můj Vodafone) Red Naplno 20 GB

1 777 Kč 20 GB (+ 2 GB v aplikaci Můj Vodafone)

Nové tarify Red Název Cena s úvazkem Cena s úvazkem a pevným internetem 20 Mbit/s Množství mobilních dat Red 2 GB 599 Kč 796 Kč 2 GB Red 5+5 GB 799 Kč 998 Kč 5 GB (+ 5 GB v aplikaci Můj Vodafone) Red 10+10 GB 1 099 Kč 1 292 Kč 10 GB (+ 10 GB v aplikaci Můj Vodafone) Red 20+20 GB 1 799 Kč 1 996 Kč 20 GB (+ 20 GB v aplikaci Můj Vodafone)

Na tiskové konferenci Vodafone nové tarify představil v balíčku s pevným internetem. Ten je povinný u zcela nových tarifů s neomezenými daty, v případě tarifů Red je to volitelná položka. Pokud zákazník balíček zvolí, získá slevu zhruba 200 korun. Operátor totiž k tarifům přidává pevné připojení v ceně 399 Kč (přenosová rychlost 20 Mbit/s), ale výsledná cena není součtem běžné ceny tarifu a pevného internetu.

To znamená, že třeba v případě tarifu Red 5+5 GB zaplatí zákazník za obě služby dohromady 998 Kč, pokud by služby kupoval samostatně, tak by zaplatil 1 198 korun. Pevný internet lze přidat i k novému nejnižšímu tarifu Red 2 GB a opět vyjde balíček o 200 korun levněji než při koupi služeb samostatně.