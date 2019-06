Podobnost čistě náhodná. Tarif Vodafonu nekopírujeme, brání se T-Mobile

„Dobrý den, proč kopírujete Vodafone, to nemůžete přijít s něčím novým?“ poukázal Vašek Szotkowski na oficiální stránce T-Mobilu na podobnost akční nabídky tohoto operátora s tarifem konkurence. Neopomněl připomenout i závěr analýzy Českého telekomunikačního úřadu, podle níž tuzemští operátoři jednají ve shodě, což má tento případ dokazovat (více viz Operátoři jednají ve shodě, tvrdí ČTÚ. Doplácejí na to zákazníci).

T-Mobile lákadlo pro nové zákazníky nabízí od 1. června, přičemž Vodafone má tarif Data 10 GB v nabídce o téměř měsíc déle (více viz Vodafone má tarif, který by lidé chtěli. Jenže ho tají a není pro všechny). Nutno dodat, že tarif magentového operátora je v současnosti časově omezenou nabídkou, získat jej lze pouze do konce června. Ale kdo ví. Vždyť i v případě Vodafonu šlo původně jen o záležitost května, platnost nabídky ovšem operátor následně prodloužil.

Zástupce T-Mobilu nicméně odmítl, že by operátor konkurenční tarif kopíroval. Současně upozornil, že nejde o stejnou nabídku, přičemž poukázal na rozdílné výše měsíčních paušálů a v tarifech obsažené volné SMS. Obojí je přitom v neprospěch nabídky T-Mobilu.

V hodně ohledech se ovšem tarify shodují. Jsou bez úvazku, obsahují shodně 10 GB dat a v obou případech operátoři přidávají i sto volných minut do všech sítí. Vodafone nicméně boduje nižší cenou. Tarif dá za 499 korun, ten od

T-Mobilu je o padesát korun dražší. Navrch má Vodafone i v případě volných SMS, ty jsou neomezené do všech sítí. Magentový operátor dá pouze sto volných textovek.

Takže jak to je s opisováním? Podíváme-li se hlouběji, pak se karty obrací. Aktuální akční tarif T-Mobilu je pouze obměnou už od loňského roku nabízeného speciálního tarifu Datař+ (v září 2018 nabízen jako tarif Extra Data). Rozdíly jsou tři: loňský tarif se nezaměřuje výhradně na nové zákazníky, získat jej lze pouze s dvouletým úvazkem a měsíční paušál činí 499 korun.

Měsíční náklady jsou tedy rázem totožné s akční nabídkou Vodafonu, s níž tento operátor přišel až počátkem minulého měsíce. Z kopírování by tedy mohl být osočen i nejmladší tuzemský operátor. Jenže oproti tarifu T-Mobilu za stejnou cenu nabídl nejen více SMS, ale především možnost kdykoli smlouvu vypovědět bez hrozby jakékoli sankce. Tedy bezúvazkový tarif.

Vzájemná inspirace je tedy zjevná, ať se operátoři brání sebevíc. Nelze nicméně kategoricky tvrdit, že jde striktně o kopírování. Nabídky se od sebe liší, konkrétně T-Mobile přitom nezvolil asi správný směr. Za méně si totiž účtuje více. Přitom není pochyb, že operátoři mají stále dostatek prostoru pro to, aby představili opravdu lákavou nabídku, která by jim zajistila příliv zákazníků. Na takovou si budeme muset patrně ovšem ještě nějaký čas počkat, ačkoli po ní řada zákazníků volá dlouhodobě.

Není divu, že mnozí vidí spásu až v příchodu čtvrtého hráče na tuzemský mobilní trh. Však i předseda Českého telekomunikační úřadu Jaromír Novák nedávno avizoval, že jednání ve shodě je pro současnou mobilní trojku výhodnější. Trh se podle něj vyvinul do stavu, kdy je pro členy oligopolu nevýhodné volit samostatnou strategii (více viz Operátoři jednají ve shodě, protože je to pro ně výhodné, říká předseda ČTÚ).