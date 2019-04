Tomu málo, tomu víc. S daty navíc jsou operátoři opatrní, spíše trousí

Spíše než o výrazné datové nadílce, která by vedla ke spokojenosti zákazníků, potažmo i vlády, lze hovořit o jakémsi troušení datových drobků. Operátoři sice data „rozhazují“ zleva zprava, ale užije si jich vesměs jen hrstka vyvolených. Jejich získání je totiž často nějak podmíněno. Nezbývá tak doufat, že ona datová opatrnost, či spíše lakota přestane operátory brzy bavit.

Prvním letošním náznakem určité změny v jejich přístupu je lednová obměna tarifní nabídky O2. Tento operátor totiž základní data svých tarifů navýšil na dvojnásobek. Jenže to platí pouze při upsání se na dva roky (více viz O2 mění tarify. Věrným zákazníkům zvyšuje data na dvojnásobek). U bezúvazkových variant je tedy nutné se při 150korunovém příplatku spokojit jen s polovičním datovým objemem.

Ale to bylo ještě před nešťastným výrokem dnes již odvolané ministryně obchodu a průmyslu Marty Novákové, podle níž si za drahá data mohou Češi sami, a také před následným zvýšeným zájmem o tuto problematiku ze strany premiéra Babiše. Před pár dny se nicméně u O2 opět zamávalo kouzelnou hůlkou a další data jsou na světě. Avšak důvodem k přílišnému jásotu nejsou.

O2 sice přidává plošně dva gigabajty k základnímu FUP, kdy se tato data nepromítnou na výši měsíčního paušálu, ale kromě toho, že nejsou dostupné u všech tarifů, tak tu jsou opět podmínky. Bonusová data tedy nelze získat v případě tarifu Free Modrý, tedy u základního ze současné tarifní nabídky. Získání 2 GB je navíc podmíněno objednáním tarifu přes e-shop operátora, a to jen do konce dubna. Jedině tak zákazník získá po celou dobu trvání smlouvy každý měsíc více dat (více viz O2 přidává 2 GB dat. Zdarma a na celé trvání smlouvy). Tarif Free Bronzový tak může při měsíčním paušálu 749 Kč obsahovat jak 3, tak 5 GB dat. Nižší, tedy standardní datovou porci dostane zákazník při uzavření smlouvy třeba v kamenné prodejně, tu vyšší, tedy navýšenou o bonusová data pak pouze při objednání tarifu online.

Podobně „svázané ruce“ mají i zákazníci T-Mobilu prahnoucí po více datech bez navýšení měsíčního paušálu. K neomezeným tarifům Mobil získají totožný 2GB bonus jako u O2 již od loňského září, ale rovněž jen při objednávce na e-shopu operátora (více viz T-Mobile přidává k tarifům data navíc. Na prodejně ovšem nepochodíte). Nicméně tento bonus T-Mobile poskytoval ještě před znovuotevřením problematiky okolo drahých mobilních dat.

To ovšem neplatí pro nedávno obměněnou tarifní nabídku. Ta podle aktuálního ceníku platného od 1. dubna spočívá nejen v jejím rozšíření, ale i v navýšení základní datové porce u jednoho z dosavadních tarifů.

Zákazníci, kteří se od začátku dubna rozhodli pro tarif Mobil XXL nebo se jej teprve chystají objednat, totiž nově získají v základu 18 GB dat. Tedy o 2 GB více než minulý měsíc, tento tarif totiž původně obsahoval 16 GB dat. Aktuálně tak bez navýšení měsíčního paušálu (stále 1 499 Kč) získají stejný datový objem, k němuž se do vylepšení tohoto tarifu dostali jen při jeho objednání online. O bonusová data nepřijdou ovšem ani nyní, pokud si tarif objednají na e-shopu operátora, tak mají k dispozici nově 20 GB dat (18 GB + 2 GB jako bonus e-shopu).

T-Mobile ovšem kromě vylepšení jednoho z dosavadních tarifů přidal do svého portfolia i zcela nový tarif Mobil L+. Vychází z běžného Mobil L a na první pohled se liší především o polovinu vyšší datovou porcí. Namísto 8 GB tedy obsahuje 12 GB dat, zákazník kromě toho získá ještě 100 minut a 100 SMS do zahraničí. Za Mobil L+ si operátor naúčtuje 1 199 korun, tedy o 200 Kč více než za výchozí tarif. Že je vám to povědomé? Nemýlíte se, totožný neomezený tarif s 12 GB dat (včetně stejného 2GB bonusu při objednávce na e-shopu) za stejnou cenu má v nabídce i O2. Free Zlatý se liší pouze v počtu volných minut do zahraničí, má jich o 200 více. Volné SMS do zahraničí naopak postrádá.

Datová kouzla předvádí T-Mobile v dubnu i u základního neomezeného tarifu, přesněji u jeho bezúvazkové varianty. Mobil S bez závazku+ si totiž oproti běžné podobě Mobil S polepšil kromě neomezených SMS i o 1 GB dat. Za přidané služby a možnost kdykoli tarif změnit či zrušit si přitom měsíčně naúčtuje navíc jen stokorunu oproti běžnému tarifu s dvouletou smlouvou (více viz Nejvýhodnějším tarifem bez úvazku drtí konkurenci. Ale jen v dubnu).

Data nad rámec svého tarifu mohou získat i zákazníci Vodafonu, s letošní vládní snahou přimět operátory ke zlevnění mobilních dat to ovšem spojitost nemá. Bonusové 2 GB dat mohou zákazníci operátora získat už delší dobu, oproti konkurenci je ovšem toto zvýhodnění dostupné všem zákazníkům s neomezenými tarify Red Naplno či studentským tarifem #jetovtobě. Jenže ani tento bonus není bez podmínky, tedy v tomto případě spíše překážky. Zákazníci se o svůj měsíční bonus musí totiž aktivně zasloužit, sami si jej musí vyzvednout v mobilní samoobsluze. Ovšem i takový bonus, ačkoli se s ním operátor vytasil dlouho před znovuotevřením diskuze ohledně předražených mobilních dat v Česku, dokazuje, že tuzemští operátoři stále mají značné rezervy, co se možných datových objemů týče.

Je ovšem zjevné, že se do žádných zásadních změn příliš nemají. Raději poskrovnu a hezky postupně. Bojí se snad, že by zákazník vysokou datovou porci třeba neustál? To jistě nehrozí. A na místě neubudou patrně ani obavy, že by to neustála samotná mobilní síť. Připomeňme si v této souvislosti štědrý vánoční dárek Vodafonu z konce roku 2015, zákazníkům tehdy pod stromeček nadělil obří 100GB FUP na 31 dní. A síť se nezhroutila.