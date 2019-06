KOMENTÁŘ: Konečně máme neomezená data, radujme se. Anebo raději ne?

Že v Česku mobilní služby nejsou zrovna dvakrát levné, se říká dlouho, pravidelně a intenzivně. Někdy jen v rámci diskusí na odborných serverech, jindy to bývá hlavní zpráva politického zpravodajství. Ony se totiž ceny mobilních služeb politickým nástrojem staly.

V roce 2019 jsou u mobilních služeb nejdůležitější položkou mobilní data. Jejich množství určuje cenu služeb, volání a SMS jsou dnes spíš doplňkovými službami. Ne až tak z důvodu bezvýznamnosti, to určitě ne. Ale jsou až příliš samozřejmé, takže se na nich moc vydělat nedá.

Objem dat v tarifech operátorů se za poslední rok či dva zvýšil. Cena však neklesla. Běžný uživatel si dnes vystačí se základním tarifem s dnes už všeobecně zavádějícím označením neomezený. Protože neomezená data v nich opravdu nenajdeme.

Vodafone to zkusil jako první

Vodafone však představil opravdu neomezené tarify, kde může zákazník každý měsíc datovat podle libosti. Data nevyčerpá, jsou neomezená. Potud dobrá zpráva, kdo to potřebuje, může to mít. Tedy teoreticky, když se mu podmínky nabídky budou hodit. Nové tarify Vodafonu totiž mají určitá omezení:

Omezená přenosová rychlost, což může být limitující, protože operátor ji přiškrtil docela dost. Povolených 5 Mbit/s patří tak do začátku desetiletí a službu 3G. Dnes mobilní sítě umí stovky Mbit/s a omezené tarify rychlost neomezují. To abychom si slovíčko omezený pořádně zopakovali. Dalším omezením je možnost aktivace tarifu jen při odběru dvou a více SIM. Cena je nejvýhodnější při čtyřech kartách, jenže to je varianta, kterou využije jen omezený počet zákazníků. Posledním omezením je pak povinný příplatek za pevné připojení. Kdo ho už má, k ničemu mu nebude, nebo bude muset změnit službu.

Takže suma sumárum, Vodafone má opravdu neomezené tarify, ale za takovou službu chce minimálně 2 400 korun. Při rozpočítání na jednotlivé SIM to sice může vycházet docela levně, u čtyřech SIM se i se započítáním pevného internetu dostaneme na 699 korun, což je solidní nabídka. Jenže povídejte to někomu, komu stačí jedna SIM.

Vodafone má alespoň plus za odvahu. Na druhou stranu je zřejmé, že odšpuntovat džina z lahve se neodhodlal. Výše uvedená omezení jasně ukazují, že si operátor nechce kanibalizovat běžnou nabídku tarifů. Tu mimochodem aktuálně vylepšil, přidal data a v podstatě nezdražil.

Na zkoušku bez háčků

Druhá neomezená datová událost tohoto týdne vypadá na první pohled mnohem atraktivněji. T-Mobile dva dny před Vodafonem oznámil, že letos v létě u něj budou jeho zákazníci datovat neomezeně. A to bez jakéhokoliv příplatku.



Akce je to na české poměry velkorysá. Vlastně nemá žádný háček, nic, co by zákazníkovi neumožnilo si neomezená data vyzkoušet. T-Mobile zašel dokonce tak daleko, že nebude spotřebu dat jakkoliv omezovat ani v rámci EU roamingu. A mohl by. Nebude ani omezovat rychlost. Šťoural by možná droboulinký háček našel, zákazník si neomezená data musí aktivovat. A to pro každý měsíc. Kdo si nevzpomene, nebude je mít. Ale proč ne, aspoň to ukáže, kolik zákazníků to bude chtít vyzkoušet.

Problém je jen v tom, že je celá akce jen na zkoušku. T-Mobile sice naznačuje, že po skončení akce pravděpodobně připraví nějakou běžnou nabídku. O té však zatím nic konkrétního nevíme a klidně může být stejně omezeně neomezená jako u Vodafonu.

Třetí do party O2 zatím nic nepředstavilo. Ale pozor, do redakce dorazilo vyjádření: „Po nedávném zdvojnásobení objemu dat v neomezených tarifech a vylepšení balíčků O2 Spolu plánujeme brzy představit revoluční nabídku mobilních tarifů, které budou mnohem lépe zohledňovat datové potřeby zákazníků.“

Přeloženo, něco se bude dít. Optimista si už mne ruce, pesimista si znovu přečte pasáž o nabídce Vodafonu a omezení neomezených dat si promítne do případných nabídek O2 a T-Mobile.

Buďme pro jednou spíš optimističtí, něco se začíná dít, to je neoddiskutovatelné. Snad to přinese lepší nabídku na trhu. A mobilní data už třeba nebudou drahou komoditou.