Babiš má recept na levná mobilní data: trh potřebuje větší regulaci

„Český telekomunikační úřad musí daleko víc využívat svých kompetencí a nástrojů, kterými už dnes disponuje k nápravě situace na trhu,“ uvedl ve středu Babiš na Twitteru po ranní schůzce se šéfem Asociace českých virtuálních operátorů Pavlem Humpolíkem.



Předmětem schůzky bylo opět téma snížení cen pro zákazníky na trhu. „Šéf Asociace českých virtuálních operátorů Pavel Humpolík mi napsal, že podniká v prostředí, kde je nepoměr velkoobchodních a maloobchodních cen. Dnes mi to přišel popsat osobně,“ uvedl Babiš.



Andrej Babiš (Twitter) @AndrejBabis První schůzka dnes ráno opět na téma snížení cen pro zákazníky na trhu mobilních služeb. Šéf Asociace českých virtuálních operátorů Pavel Humpolík mi napsal, že podniká v prostředí, kde je nepoměr velkoobchodních a maloobchodních cen. Dnes mi to přišel popsat osobně.

Babišův příspěvek mezi uživateli Twitteru vyvolal vlnu nevole, v reakcích se totiž vrací k téměř dva roky starému tweetu, kdy současný premiér zastával post ministra financí. Tehdy se jeho ministerstvo pochlubilo směšně levným neomezeným tarifem s obří datovou porcí (více viz Babišovo ministerstvo má od T-Mobilu neomezený tarif za polskou cenu). Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a nízkými cenami se pochlubily i jiné resorty, což zákazníky operátorů pobouřilo.

V jednom z tehdejších tweetů Babiš poděkoval všem zájemcům o „ten skvělý mobilní tarif, co jsme pro ministerstvo financí vyjednali s T-Mobilem“. Následně informoval, že se rád se zástupci operátora sejde a bude je tlačit ke snížení cen i pro lidi.

Podotkl ovšem, že „žádný politik nemá žádnou zákonnou možnost ovlivnit teď přímo tarify“, tuto pravomoc mají Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Český telekomunikační úřad. V uplynulých dvou letech ovšem k žádnému výraznému kroku vedoucímu ke snížení spotřebitelských cen nedošlo.

Babiš v úterý kritizoval dokument o reálných cenách mobilních dat (viz galerie), který mu dodala Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Chyběly v ní podle něj základní údaje, o které žádal (více viz Babiš zkritizoval přehled cen mobilních dat od operátorů. Neuvěřitelné, uvedl). Rozhodl se proto obrátit kvůli zjišťování reálných cen mobilních dat na trhu přímo na operátory.



Mluvčí APMS Jiří Grund v reakci na Babišovu kritiku řekl, že premiér asi zapomněl, že stát financuje ČTÚ, který má údaje o cenách, podléhajících obchodnímu tajemství, k dispozici. „Asociace mobilních operátorů může jen těžko suplovat dohledové orgány telekomunikačního trhu,“ uvedl mluvčí.



Operátoři Babiše v dokumentu s odkazem na veřejně dostupné zdroje informovali, že cena mobilních dat poklesla za poslední dva roky o 67 procent, což bylo téměř nejrychleji v EU. Za poslední rok pak data zlevnila o 42 %. Asociace zmiňuje například lednovou studii Cable UK, podle které jsou ceny dat v ČR pod průměrem EU. Nominální cena jednoho gigabytu (GB) mobilních dat je 4,9 dolaru (zhruba 110 korun), zatímco průměr EU je o dva dolary vyšší.



Podle několika mezinárodních srovnání jsou ceny mobilních služeb včetně přenosů dat v Česku jedny z nejvyšších v Evropě (více viz Ceny mobilních dat v EU klesají. Česko je ovšem stále jedno z nejdražších). Již dříve se ovšem operátoři bránili, že ceny nejsou takové, jak ukazují srovnání vycházející z jejich ceníků, protože velká část uživatelů získala individuální výhodnější nabídku (více viz Analýza Evropské komise je výkřik do tmy, stěžují si operátoři).

Zájem o dění na mobilním trhu zvýšil únorový výrok ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (ANO), podle níž si za vysokou cenu mobilních dat mohou sami Češi (více viz Za drahá mobilní data si Češi mohou sami, domnívá se ministryně). Češi podle ní spíš hledají připojení k bezdrátovým

wi-fi sítím. Vybudování mobilních sítí podle ní stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí.

Za stav, který v Česku po dekády nikdo nedovedl změnit, nicméně zákazníci mohou jen stěží. Je to stát, který svou nefunkční nebo dokonce neprobíhající regulací za tento stav může (více viz KOMENTÁŘ: Ministryně neví, o čem mluví. Za drahá data zákazníci nemohou). Ministryně později uvedla, že byl výrok vytržen z kontextu.

Podle aktuálně zveřejněného dokumentu APMS na rozdíl od tvrzení Novákové spotřeba dat roste. U mobilních tarifů pro domácnosti stoupla třeba mezi lety 2016 a 2017 o skoro dvě pětiny.