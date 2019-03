ČTÚ se brání kritice Babiše. Pracujeme podle zákona

„Pokud jde o podporu konkurence, Český telekomunikační úřad (ČTÚ) využívá všech zákonných nástrojů, které má. Provádíme analýzu mobilního trhu, dokazujeme na něm existenci tacitní koluze, připravujeme aukci 5G, v níž počítáme s vyhrazením kmitočtů pro nového hráče, který by mohl zlepšit situaci na rezidentním trhu,“ uvedl pro redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Premiér Andrej Babiš se totiž po středeční schůzce se šéfem Asociace českých virtuálních operátorů Pavlem Humpolíkem shodl s vládním zmocněncem pro digitalizaci Vladimírem Dzurillou, že tuzemský mobilní trh je potřeba více regulovat. Úřad podle nich musí více využívat svých kompetencí a nástrojů (více viz Babiš má recept na levná mobilní data: trh potřebuje větší regulaci).

Humpolík premiéra upozornil, že virtuálové podnikají v prostředí, kde je nepoměr velkoobchodních a maloobchodních cen. ČTÚ v reakci na toto podotkl, že doposud neobdržel žádnou oficiální stížnost.

„V momentě, kdy však od nich (virtuálních operátorů – pozn. redakce) nemáme jedinou oficiální stížnost na to, že by něco bylo v nepořádku, že se cítí poškozeni a že by bylo třeba našeho zásahu pro narovnání vztahu se síťovým operátorem, je velmi těžké do jejich obchodních vztahů svévolně zasahovat,“ uvedl Drtina s tím.

V případě, že některý virtuální operátor takový spor vyvolá, je úřad nicméně připraven okamžitě se ujmout své role a situaci řešit. Drtina v této souvislosti uvedl, že regulátor byl v poslední době jedním z virtuálních operátorů pouze požádán o stanovisko k účtované ceně.

Mluvčí ČTÚ reagoval i na připomínku mluvčího Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda. Ten v reakci na Babišovu kritiku asociací dodaného dokumentu o reálných cenách mobilních dat upozornil, že data podléhající obchodnímu tajemství má k dispozici státem financovaný Český telekomunikační úřad.

„Pokud jde o data, které ČTÚ sbírá od mobilních operátorů, ta byla prezentována letos na jaře ve Zprávě o vývoji trhu,“ upřesnil Drtina. Zpráva je veřejně dostupná na webu ČTÚ, operátoři nicméně podle něj tato data zpochybnili. Právě operátoři pak Andreji Babišovi přislíbili dodat jiná a přesnější data.

„Jak je vidět, tomuto svému závazku však nedostáli,“ dodal mluvčí ČTÚ.

Na nesplnění dohody upozornil APMS i premiér. „Víte, chtěli jsme data, za kterými si budete stát a budou nezpochybnitelná. V téhle prezentaci jsme fakt žádná taková nenašli,“ posteskl si v reakci na tweet Jiřího Grunda.