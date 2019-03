Babiš chce svléknout operátory. Mají prozradit reálné ceny mobilních dat

„Tlak na levnější data pokračuje. Dostal jsem za jeden stůl generální ředitele všech operátorů. Brání se, že ceny nejsou takové, jak ukazují srovnání. Vyzval jsem je, ať konečně řeknou, jak to s cenami je a neschovávají se za podpultové nabídky. Do týdne přinesou reálná čísla,“ informoval Babiš prostřednictvím twitterového účtu.

„Pana premiéra jsme seznámili s problematikou telekomunikačního trhu. Jednotliví operátoři jsou připraveni do týdne panu premiérovi poskytnout požadované statistiky ohledně vývoje reálných cen za data,“ uvedl pro redakci Mobil.iDNES.cz výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

„Ze setkání jsme si odnesli spoustu úkolů, na kterých budeme nyní pracovat, abychom dodali, co po nás pan premiér žádá. Těší nás, že se otevřela debata na velmi důležitá témata a jsme připraveni na další spolupráci,“ uvedla pro redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

„V návaznosti na ranní schůzku vítáme, že pan premiér s naším odvětvím komunikuje a jsme připraveni v diskuzi pokračovat,“ reagoval na dotaz redakce mluvčí Vodafonu Marek Steiger.

Požadavku premiéra podle vyjádření tiskové mluvčí Martiny Kemrové vyhoví i T-Mobile.

Za drahá data si prý Češi mohou sami

Diskuzi ohledně vysokých cen mobilních dat svým výrokem rozpoutala ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Podle ní si totiž Češi za drahá data mohou sami (více viz Za drahá mobilní data si Češi mohou sami, domnívá se ministryně).



„Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: máme drahá data, máme drahá data, tak co uděláte, tak vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. My potřebujeme změnit to klima v té společnosti také k tomu, aby ta data chtěli používat,“ uvedla Nováková v únoru pro ČT.



Podle Novákové je jednou z cest ke zlevnění mobilních dat častější využívání mobilních sítí.

Babiš výrok ministryně Novákové označil již dříve za nešťastný, o jejím odvolání ovšem neuvažuje. „Každý občas máme nějaké nešťastné výroky. Určitě to není důvod, aby se teď stalo něco zásadního,“ řekl Babiš na dotaz ohledně možného odvolání Novákové. „Mě mrzí to její vyjádření, protože ona to možná myslela dobře, ale špatně to řekla,“ řekl Babiš.

Podle několika mezinárodních srovnání jsou ceny mobilních služeb včetně přenosů dat v Česku jedny z nejvyšších v Evropě (více viz Ceny mobilních dat v EU klesají. Česko je ovšem stále jedno z nejdražších). Operátoři se brání, že ceny nejsou takové, jak ukazují srovnání vycházející z jejich ceníků, protože velká část uživatelů získala individuální výhodnější nabídku.

Babiš kvůli plánované schůzce s operátory sklidil již dříve kritiku od Pirátů. Podle šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka se premiér probudil až po výroku ministryně Novákové a namísto jednání s tuzemskými operátory měl jednat spíše se zahraničními investory, kteří by do Česka mohli dostat čtvrtého mobilního operátora. „Prosazujeme, aby v České republice bylo konečně konkurenční prostředí. Navrhli jsme zákon, který sníží poplatek za přechod k jinému operátorovi,“ prohlásil Michálek (více viz Piráti vytáhli do boje za levnější data, navrhli snazší změnu operátora).

Koncem února nicméně Babiš řekl, že stát bude v březnu a dubnu jednat s operátory ze Spojených států, Itálie, Francie, Velké Británie a Jižní Koreje ohledně zavedení čtvrtého operátora na český trh. O tom, že aukce kmitočtů láká také investory z USA či Koreje, informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu již v únoru (více viz Aukce kmitočtů láká také investory z USA či Koreje, tvrdí ministerstvo).



Aktualizováno o vyjádření Vodafonu