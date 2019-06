Příchod čtvrtého operátora se blíží, Babiš jedná s novým zájemcem

Podle informací MF DNES patří k nejvýznamnějším uchazečům o provoz čtvrtého mobilního operátora jeden z významných českých podnikatelů ve spolupráci se zahraničními provozovateli. Jeho jméno zatím všichni zúčastnění přísně tají.



Babiš i Havlíček nicméně potvrdili, že jednají s několika zájemci. „Potkáváme se s případnými zájemci. Nikdo z nich nám to definitivně nepotvrdí, ale jednání a představování trhu probíhá. Hodně bude záležet na podmínkách a konkrétních parametrech aukce pásma 700 MHz. Ty chceme nastavit tak, aby byly atraktivní i pro nového hráče,“ uvedl Babiš.

„Netajíme, že se připravuje tendr na dalšího operátora. Zájem je,“ popsal ministr Havlíček a dodal, že „cílem tendru není jen větší konkurence a tím větší cenový boj o zákazníka, ale rovněž příprava na 5G“ s­ tím, že mají „přichystán jízdní řád zavádění až do roku 2030“.

Oba politici rovněž tvrdí, že jednají se třemi stávajícími operátory T-Mobile, O2 a Vodafone, aby datové služby umožňující prohlížení internetu v telefonu výrazně zlevnili nebo je poskytovali zdarma. „Natvrdo říkáme, že toho nenecháme, dokud se to nezmění,“ konstatuje Karel Havlíček.

S nabídkou dat zdarma o prázdninách přišel už v pondělí T-Mobile. O2 zatím na e-shopu přidává data do neomezených tarifů a nabízí úsporné balíčky. Všichni operátoři však odmítají, že je to kvůli tlaku politiků.

Když v pondělí oznámil data zdarma o prázdninách T-Mobile, označil to přitom premiér Andrej Babiš na Twitteru za „společný výsledek dlouhého vyjednávání mého týmu.“ Společnost se proti takové interpretaci vzápětí ohradila.

„Letní nabídka je logickým pokračováním naší dlouhodobé strategie v oblasti mobilních služeb,“ uvedla včera mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Zároveň naznačila, že s posledním srpnovým dnem by výrazné slevy dat skončit nemusely.

„Posouvat mobilní datový trh v Česku chceme i nadále a s podobnými kroky rozhodně nekončíme. S konkrétní nabídkou vás seznámíme včas,“ podotkla mluvčí Kemrová.

Mobilní operátor Vodafone nabídne od čtvrtka nové tarify s nabídkou neomezených mobilních dat. Podmínkou je ale objednání pevného připojení Na doma a pořízení služby nejméně pro dva členy domácnosti. Rychlost mobilního připojení bude omezená na úroveň HD kvality, tedy na pět Mbit/s. Na středeční tiskové konferenci to uvedl generální ředitel Petr Dvořák.

Základní cena za jednu SIM kartu bude začínat na 599 Kč měsíčně, k tomu je ale nutné připočítat platbu za pevné připojení. V případě nejnižšího počtu uživatelů, tedy dvou, vyjde SIM na 998 Kč a pevné připojení na 399 Kč, celkově tak neomezená mobilní data pro dva vyjdou na 2396 korun. Pro čtyři uživatele vyjde jedna SIM na 599 Kč a celá nabídka bude stát 2795 korun měsíčně.

Vedle neomezených mobilních dat operátor nabídne nové datové tarify Red s objemem deset, 20 a 40 GB, které s internetem Na doma vyjdou na 998 až 1996 korun měsíčně.

Tlačíme na snížení cen za data

Reagovat na krok T-Mobilu a Vodafonu by v dohledné době nejspíš měli i v O2. Jejich mluvčí Lucie Jungmannová však byla rovněž velmi nekonkrétní. „Naši nabídku neustále zlepšujeme – nyní například zákazníkům na e-shopu přidáváme 2 GB mobilních dat do neomezených tarifů, výraznou úsporu přinášejí také balíčky O2 Spolu. Konkrétní plány do budoucna nemůžeme komentovat,“ konstatovala. „S politiky diskutujeme o situaci na telekomunikačním trhu, naši komerční nabídku ale nijak neovlivňují,“ dodala Jungmannová.

„Jednáme takřka na týdenní bázi se všemi hlavními aktéry trhu, včetně tří operátorů. Tlačíme na snížení cen za data, ale chováme se korektně a respektujeme, že se jedná o komerční subjekty. Musím ale říci, že jednání jsou velmi seriózní, myslím, že i operátoři velmi dobře vědí, že situace u nás je specifická,“ komentoval to ministr průmyslu Havlíček.

Dalším krokem, který by měl podle představ politiků pozici uživatele telefonů vůči mobilním operátorům posílit, je novela zákona o elektronických komunikacích. Ta zatím ve Sněmovně prošla prvním čtením, druhé bylo pevně stanoveno na příští schůzi, tedy na druhý červencový týden. Podle poslance ANO Patrika Nachera, který má novelu ve Sněmovně na starosti, by měla začít platit od 1. ledna příštího roku.

VIDEO: Zlepšení služeb stojí na ochotě státu rozvíjet optickou infrastrukturu, říká ředitel Vodafone Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přechod mezi operátory zlevní

Podle novely by člověk, který se operátorovi „upíše“ na dnes obvyklé dva roky, už nemusel platit dvacet procent z celkové částky, pokud by se v jejich průběhu rozhodl přejít ke konkurenci. Jestliže by se rozhodl smlouvu zrušit do tří měsíců od jejího uzavření, platil by „pouze“ pět procent z celé částky. Po třech měsících by mohl odejít ke konkurenci zdarma.

Novela také určuje, že by se zkrátila doba přechodu mezi dvěma operátory z dnešních deseti na dva pracovní dny.

Zatřetí by už zákazník kvůli změně operátora nemusel jít za svým starým, aby tam vypověděl smlouvu, ale pouze za novým, který by mohl vše vyřídit za něj.