Neomezená data na léto vyjednal můj tým, tvrdí Babiš. Operátor to popírá

Operátor T-Mobile zavede neomezená data v rámci letní akce od 20. června do 31. srpna. V tomto období si jeho zákazníci budou moci v mobilní aplikaci opakovaně zdarma aktivovat neomezený datový balíček.

Letní akci si pochvaloval premiér Andrej Babiš, podle něhož jde o první krok k budování „digitálního Česka“.

„Věřím, že ceny za data tedy klesnou i po ukončení této letní akce,“ uvedl na Twitteru.

Rozhodnutí T-Mobile označil za výsledek dlouhého vyjednávání mezi operátorem a vyjednávacím týmem vlády, ve kterém byl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, vládní zmocněnec pro oblast IT Vladimír Dzurilla a poslanec ANO Patrik Nacher.



Mobilní operátor sice jednání s vládními zástupci potvrdil, spolupráci nad konkrétními nabídkami však odmítl.

Babiš cenu mobilních dat v Česku dlouhodobě kritizuje. Snížení ceny by podle premiéra pomohl příchod čtvrtého operátora, na tom se už pracuje. V rámci aukce kmitočtů pro sítě 5G, která by měla proběhnout v druhé polovině letošního roku, totiž bude připraven speciální příděl pro případného čtvrtého operátora. Ten by měl mít i přístup do sítí ostatních operátorů v rámci národního roamingu.

Tato aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 5,5 GHz by údajně měla vynést asi osm miliard korun, což je podobná hodnota jako u předchozí soutěže o frekvence LTE v roce 2013.