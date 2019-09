S běžnými tarify teď získáte výrazně více dat než dříve. Tedy jak kdy

Prvním operátorem, který představil zcela neomezený tarif, je Vodafone. Jeho nabídka má však háček: takový tarif lze pořídit pouze nejméně s dvěma SIM, pro jednotlivce tedy dostupný není (více viz Vodafone spouští neomezená data. Má to háčky, jednotlivec si tarif nepořídí).

Ti se tak musí spokojit s běžnými tarify s omezenými daty, které však v tomto případě doznaly spíše jen kosmetických změn. Pomineme-li možnost snížení měsíčních nákladů za hlasový tarif, která je ovšem podmíněna současným pořízením internetu na doma (+ 399 Kč měsíčně), tak vesměs došlo pouze k jejich přejmenování.

Třeba dřívější tarif Red 5+5 GB se nyní jmenuje 10 GB. Je tedy zřejmé, že datová porce zůstala stejná, a to doslova: stále totiž platí, že v základu obsahuje 5 GB dat, stejný datový objem pak zákazník získá každý měsíc v aplikaci Můj Vodafone, kde si jej musí vyzvednout. A cena? Beze změny, tedy 799 Kč. Stejně operátor postupoval i v případě vyššího tarifu s 20 GB dat. Polovinu datového objemu získá zákazník opět v aplikaci, za tarif zaplatí stále 1 099 Kč jako v době, kdy byl k mání pod názvem Red 10+10 GB.

Výjimkou je tak pouze základní datově omezený tarif. Jako jediný totiž za nezměněnou cenu nabízí o poznání více dat než jeho předchůdce. Zatímco tarif Red 2 GB při ceně 599 Kč obsahoval 2GB porci, tak nový tarif se strohým pojmenováním 4 GB za stejnou částku poskytuje dvojnásobek dat. Avšak opět pouze v případě, že si druhou polovinu měsíčního přídělu zákazník sám vyzvedne v aplikaci operátora. Dodejme ještě, že starý nejvyšší tarif, tedy Red 20+20, se pokračovatele nedočkal.

Srovnání nových a starých tarifů Vodafonu s datovým omezením Název nového / starého tarifu Objem dat nového / starého tarifu Cena nového / starého tarifu 4 GB / Red 2 GB 2 GB (+ 2 GB v aplikaci Můj Vodafone) / 2 GB 599 Kč / 599 Kč 10 GB / Red 5+5 GB 5 GB (+ 5 GB v aplikaci Můj Vodafone) / 5 GB (+ 5 GB v aplikaci Můj Vodafone)

799 Kč / 799 Kč

20 GB / Red 10+10 GB 10 GB (+ 10 GB v aplikaci Můj Vodafone) / 10 GB (+ 10 GB v aplikaci Můj Vodafone) 1 099 Kč / 1 099 Kč – / Red 20+20 GB – / 20 GB (+ 20 GB v aplikaci Můj Vodafone) – / 1 799 Kč

Konkurence je, co se týče zcela neomezeného tarifu, mnohem flexibilnější než Vodafone. Nejen že si u T-Mobilu i O2 může takové řešení pořídit i jednotlivec, ale vybírat bude i z více možností. Ceny takových tarifů jsou ovšem stejně jako u Vodafonu ve srovnání s běžnou tarifní nabídkou o poznání vyšší. Ten nejlevnější vyjde u T-Mobilu na 1 275 korun (více viz T-Mobile nabídne neomezený tarif, navíc ruší úvazky), u O2 pak na 1 099 Kč (více viz O2 má tarif s neomezenými daty. Základní je nejlevnější na trhu).

Ale zpět k běžným tarifům, tedy s omezenými daty. Nejprve k těm T-Mobilu, ten byl po Vodafonu v pořadí druhým operátorem, který letos představil tarif s neomezenými daty. A v souvislosti s tím obměnil i sestavu běžných tarifů, a to výrazně. Namísto šesti tarifů Mobil jsou v nabídce nově na první pohled jen tři, které nesou název Můj svobodný tarif. Ve skutečnosti je však nových tarifů více, T-Mobile totiž nově umožňuje poskládání vlastních kombinací hlasových+textových a datových balíčků.

Základem nabídky datově omezených tarifů s neomezenými hlasovými a textovými službami je varianta s 1,5 GB dat, ta vyjde na 525 korun měsíčně. Takový tarif přitom v počátcích neomezených tarifů vyšel na 749 korun (více viz T-Mobile má zase úplně nové tarify. U neomezeného přidal 0,5 GB dat), zákazník tak po téměř šesti a půl letech za stejnou skladbu služeb zaplatí o 224 korun méně. Posun je znatelný i při srovnání s tarifem Mobil S, který tomu aktuálnímu předcházel. Zatímco s předchozím tarifem mohl zákazník při ceně 499 korun využívat jen 500 MB, tak nyní má za příplatek pouhých 26 korun k dispozici třikrát více dat.

Druhý aktuální tarif T-Mobilu obsahuje vedle neomezených hovorů a SMS celkem 3 GB dat, jeho cena je 625 korun. Přitom například v březnu 2017 byl takový tarif o více než polovinu dražší, za S námi bez hranic si totiž operátor účtoval 999 korun. Ovšem ve srovnání s předchozím nejbližším tarifem, tedy Mobil M je na tom nyní zákazník hůře. V případě Mobil M měli zákazníci za 799 korun měsíčně k dispozici 4 GB dat, hypotetické náklady na 1 MB tak činily zhruba 0,199 Kč. U nového tarifu je to přitom 0,208 koruny.

Nejvyšší nový datově omezený tarif T-Mobilu pak stojí 825 korun, při této částce má zákazník k dispozici 12 GB dat. Ještě nedávno přitom stejný datový objem vyšel na 1 199 Kč, tarif Mobil L+ ovšem za tuto cenu obsahoval navíc ještě volné minuty a SMS do zahraničí.

Dodejme ještě, že T-Mobile jako jediný tuzemský operátor zrušil plošně u svých nových tarifů dvouletý úvazek. Výjimkou jsou nicméně případy, kdy si zákazník současně s novým tarifem pořídí i dotovaný telefon, v tu chvíli uzavírá smlouvu na dva roky.

Nové neomezené tarify T-Mobilu s datovým omezením Tarif Objem dat Cena Můj svobodný tarif a 1,5 GB 1,5 GB 525 Kč Můj svobodný tarif a 3 GB 3 GB 625 Kč Můj svobodný tarif a 12 GB 12 GB 825 Kč

Předchozí neomezené tarify T-Mobilu Tarif Objem dat Cena Mobil S 0,5 GB 499 Kč Mobil M 4 GB 799 Kč Mobil L 8 GB 999 Kč Mobil L+ 12 GB 1 199 Kč Mobil XL 18 GB 1 499 Kč Mobil XXL 60 GB 2 499 Kč

Kámen na kameni nezůstal ani u O2, které novou tarifní nabídku zohledňující datové nároky mobilních uživatelů avizovalo měsíce dopředu. Současná základní nabídka namísto pěti tarifů obsahuje jen čtyři, došlo přitom k drobné obměně jejich názvů. Namísto Free se nově jmenují Free+, jejich následné „barevné“ rozlišení operátor zachoval.

Základem je tak Free+ Modrý s nezměněnou cenou 499 Kč, za tu ovšem nabídne nově dvojnásobek dat oproti předchozímu tarifu. Tedy 1 GB namísto původních 500 MB. A navyšování základního datového objemu se nevyhnulo ani vyšším tarifům.

Slovíčko „základního“ v tomto případě hraje značnou roli. Při pořízení starších vyšších tarifů přes e-shop totiž O2 přidávalo k základnímu datovému objemu ještě další 2 GB. Tarif Free Bronzový pak neobsahoval tedy tři, ale celkem pět gigabajtů. A tak tedy navazující Free+ Bronzový přináší v jednom ohledu více dat, v tom druhém naopak méně. Rozdíl je přitom vždy 1 GB, v nové podobě totiž tarif disponuje 4GB datovým objemem. A to za měsíční paušál ve výši 649 korun. To je o 100 korun méně, než stál předchozí „bronzový“ tarif. Vzpomeňme v této souvislosti, že při představení O2 Free tarifů v dubnu 2013 získal zákazník za 749 korun tarif s jen 1 GB dat (více viz O2 rozjíždí českou mobilní revoluci. Neomezený tarif padl na 750 korun).

O 8 respektive 6 GB (v případě pořízení předchozího tarifu přes e-shop) dat navíc disponuje „stříbrný“ tarif. Při zachování shodné ceny s předchůdcem (849 Kč) v nové podobě obsahuje 14 GB. „Zlatý“ tarif pak doznal opravdu výrazného navýšení, datový objem je ve srovnání s tarifem Free Zlatý pětinásobný.

Z datového pohledu tak jde de facto o razantně zlevněný Free Platinový, který stál 2 499 korun a z nové nabídky vypadl. Tarif s 60 GB dat nyní vyjde jen na

1 249 Kč, je tedy jen o 50 korun dražší než původní „zlatý“ tarif s jen 12 GB dat. Stále nicméně obsahuje i 300 minut volání do zahraničí.

Nové tarify O2 s omezenými daty Tarif Objem dat Cena Free+ Modrý 1 GB 499 Kč Free+ Bronzový 4 GB 649 Kč Free+ Stříbrný 14 GB 849 Kč Free+ Zlatý 60 GB 1 249 Kč

Předchozí tarify O2 s omezenými daty Tarif Objem dat Cena Free Modrý 500 MB 499 Kč Free Bronzový 3 GB (5 GB při objednání přes e-shop) 749 Kč Free Stříbrný 6 GB (8 GB při objednání přes e-shop) 849 Kč Free Zlatý 12 GB (14 GB při objednání přes e-shop)

1 199 Kč Free Platinový 60 GB (62 GB při objednání přes e-shop) 2 499 Kč

Který z nových tarifů je nejvýhodnější?

Při pohledu na současnou tarifní nabídku je zřejmé, že každý operátor jde vlastní cestou. Do přímého srovnání lze postavit pouze dva tarify, a sice Free+ Bronzový od O2 a 4 GB od Vodafonu. Oba obsahují 4 GB dat, ačkoli u Vodafonu je nutné si polovinu z tohoto datového objemu vyzvednout v aplikaci. Tarify obsahují shodně i neomezené hovory a neomezené SMS, cena hraje ve prospěch Vodafonu. Jeho tarif vyjde na 599 korun, zatímco O2 si za ten svůj účtuje o padesát korun více.

Ostatní tarify lze porovnat už jen z pohledu hypotetických nákladů na 1 MB dat. Hypotetických proto, že zákazník v tarifu neplatí měsíčně pouze za data, ale i za neomezené hlasové a textové služby. Jako nejvýhodnější v takovém případě vychází tarif Free+ Zlatý od O2, který při měsíčních nákladech 1 249 korun obsahuje 60 GB dat. To znamená zhruba 0,021 Kč za jeden megabajt. Druhým nejvýhodnějším je tarif Vodafonu, a sice 20 GB. Při měsíčních nákladech ve výši 1 099 Kč činí hypotetické náklady na jeden megabajt zhruba 0,055 Kč. Třetí je opět O2 s tarifem Free+ Stříbrný. Při ceně 849 korun obsahuje 14 GB dat, což představuje zhruba 0,061 Kč za 1 MB.

Hypotetické náklady na 1 MB dat u nových (datově omezených) tarifů Tarif Datový objem Měsíční paušál Hypotetické náklady na 1 MB Free+ Modrý (O2) 1 GB 499 Kč 0,499 Kč Free+ Bronzový (O2) 4 GB 649 Kč 0,162 Kč Free+ Stříbrný (O2) 14 GB 849 Kč 0,061 Kč Free+ Zlatý (O2) 60 GB 1 249 Kč 0,021 Kč Můj svobodný tarif s 1,5 GB (T-Mobile) 1,5 GB 525 Kč 0,35 Kč Můj svobodný tarif s 3 GB (T-Mobile)

3 GB 625 Kč 0,208 Kč Můj svobodný tarif s 12 GB (T-Mobile) 12 GB 825 Kč 0,069 Kč 4 GB (Vodafone) 4 GB 599 Kč 0,149 Kč 10 GB (Vodafone) 10 GB 799 Kč 0,079 Kč 20 GB (Vodafone) 20 GB 1 099 Kč 0,055 Kč

Na srovnání současné nabídky s tou předchozí je patrné, že mobilní data v Česku zlevňují. Nedochází k tomu ovšem tak rychle, jak by si mnozí mobilní uživatelé přáli. A tak tuzemským operátorům budou patrně ještě dlouho předhazovány ceny mobilních dat nejen v sousedních zemích.