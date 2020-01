RECENZE: Na prázdnotu nového alba Kanye Westa je i Ježíš krátký

Od amerických raperů jsme zvyklí na všelijaké vylomeniny, ale to, co předvedl miláček publika a bulvárního tisku Kanye West na albu Jesus Is King, svou nabubřelou neupřímností volá do nebe. Když už jsme u náboženské rétoriky, tou se West ohání na celé desce.

Momentů, kdy se zpěváci obrátili k Bohu a svou tvorbou jej vzývali, zná historie popové a rockové hudby dost. Vzpomeňme například na Johnnyho Cashe, Boba Dylana nebo Nicka Cavea. Z nich skutečná touha po spasení a nalezení vnitřního klidu a míru vydestilovala úžasnou hudbu, kdežto Kanye West bere jméno boží nadarmo. Doslova.

Jeho album se sotva půlhodinovou stopáží je hudebně i ideově pozoruhodné pouze z formálních důvodů – při jeho natáčení se Kanye West spojil s gospelovým souborem Sunday Service Choir, všem spolupracovníkům ve studiu nakázal, aby se zdrželi předmanželského sexu, a prohlásil, že propříště už bude dělat jen gospel.

Čili samé marketingové vějičky, o nichž se dobře píše. Ale obsah samotný? Matný, chtěný, křečovitý a neupřímný. Prostě další kapitola do pomyslné knihy, kterou za Westa píší jeho obdivovatelé a bulvární pisálkové.

Kanye West je jedním z nejpřeceňovanějších hudebníků současnosti a Jesus Is King to jen dokazuje. Chtěl-li skutečně chválit Pána, proč měl potřebu to tak velkohubě vytrubovat na veřejnosti? Proč celá deska působí spíš jako letmo nahozené črty než jako propracované dílo, nad kterým někdo přemýšlel a které vzniklo z niterné potřeby něco sdělit?

Westovo album zní spíš jako účelová záležitost, která se bude skvěle prodávat na všemožných církevních setkáních, ale jehož „náboženská“ aura je na úrovni toho, když v britském sitkomu Černá zmije poskok Baldrick prodával podomácku vyrobené „svaté relikvie“.

Jesus Is King autor: Kanye West Hodnocení­: 40 %

Do hlavy Kanye Westovi samozřejmě nevidíme, může být, že to celé myslí smrtelně vážně. Ani to ale neomluví hudební plytkost, prázdnotu a nedodělanost jeho alba. A co je nejhorší, jako příslovečná sláma z bot z něj trčí zoufalá snaha finančně podojit početný houf věřících, když už se od něj odvrací dosavadní cílová skupina. Ale s takhle instantním „duchovnem“ Kanye West bohužel nemá šanci.