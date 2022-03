S puškou, ne s kamerou. Marhoul zvažuje, že by šel bojovat za Ukrajinu

Režíroval válečný Tobruk i drama dítěte ve válečné Evropě Nabarvené ptáče, při jehož natáčení poznal řadu Ukrajinců. „Překvapilo mne, jak se dokázali semknout,“ přiznává Václav Marhoul.

Jaká byla vaše první reakce po napadení Ukrajiny: vztek, nebo strach?

Šok. Čekal jsem, že ruská vojska vstoupí jen do separatistických republik, za dva tři měsíce zaberou zbytky jejich území, pak spustí dezinformační kyberválku a že na Ukrajinu jako celek zaútočí, až kdyby její jednání o vstupu do NATO došla hodně daleko. Šeredně jsem se mýlil. Že někdo vytáhne v 21. století vzorec studené války ze století minulého, to mě prostě šokovalo.