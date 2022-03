Je to třetí světová válka, uvrhněte Rusko do doby kamenné, vyzývá Kasparov

„Rusko by mělo být uvrženo zpět do doby kamenné, aby se zajistilo, že ropný a plynárenský průmysl a všechna další citlivá odvětví, která jsou životně důležitá pro přežití režimu, nebudou moci fungovat bez technologické podpory Západu,“ řekl Kasparov.

Bez odstavení Putina od moci nemůže být v regionu mír, dodal bývalý předseda Nadace pro lidská práva se sídlem v New Yorku. Putin se podle Kasparova dopustil „nepředstavitelných válečných zločinů“.

„Je to genocida v přímém přenosu. Je to první fáze třetí světové války a není to válka, kterou jsme si vybrali,“ prohlásil Kasparov.

Kasparov rovněž kritizoval amerického prezidenta Joea Bidena za to, že proti Putinovi nezakročil agresivněji dříve. „Doufám, že Američané přehodnotí svou strategii a projeví sílu,“ řekl.

Sankce dosud zavedené Spojenými státy a dalšími zeměmi NATO izolovaly Rusko v bezprecedentní míře. Od 24. února, kdy ruské jednotky zahájily útok na Ukrajinu, zemřely stovky ruských vojáků a ukrajinských civilistů. Podle OSN ze země odešlo více než milion uprchlíků.

Kasparov v roce 2005 ukončil kariéru a stal se jedním z nejvýraznějších představitelů protiputinovské opozice. Hnutí Sjednocená občanská fronta ho nominovalo do prezidentských voleb v roce 2008.

Kasparov však před volbami oznámil, že kandidaturu nestihl podat kvůli vládním obstrukcím znemožňujícím uspořádat nezbytný formální nominační kongres. V listopadu 2014 přirovnal Putinovu „diktaturu jednoho muže“ k vládě Adolfa Hitlera.