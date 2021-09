Adopce na dálku? Než jedno dítě, lepší přispět na školu všem, říká česká šéfka UNICEF

S jakým záměrem jste vyhlásili anketu Dítě Česka?

Mám pocit, že čím dál více žijeme v jakési bublině, každý ve svém mikrosvětě, a dobrých zpráv je pomálu. Chceme lidem ukázat, kolik v Česku vyrůstá talentovaných a nadějných dětí, které navíc dělají i něco prospěšného pro svoje okolí. Trochu jsme se inspirovali v USA, kde podobnou anketu vyhlásil loni poprvé časopis Time. Přihlášky přijímáme do konce září, dvacátého listopadu vyhlásíme výsledky.



České děti se mají velmi dobře v porovnání s tím, co vidíme v některých chudých zemích. Kde ve světě strádají nejvíce?

V každé zemi žijí děti, které jsou nemocné či chudé, ale Česko je rozhodně dobré místo k životu. Nejhorší je narodit se do války, jak to aktuálně vidíme v Afghánistánu. Hodně těžké to teď mají i děti v Jemenu, Sýrii, Mali nebo Nigérii. Ale ono se to dost mění. Dobrým příkladem je Rwanda, která má za sebou nejhorší genocidu v moderní historii.