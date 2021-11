Marhoul s herci nabízeli McCarthyho na americkém trhu. Zmínili Hitlera

Film sleduje McCarthyho cestu od ambiciózního republikánského senátora k nejmocnějšímu a nejobávanějšímu muži ve Spojených státech, která vyvrcholila dramatickým a absolutním zmarem.

„Vzhledem k tomu, že McCarthy je tak temně ikonická postava naší historie, šokovalo mne, že o něm nikdy nebyl natočen film,“ řekl O’Connor. Pustil se do výzkumu, aby zjistil podrobnosti McCarthyho původu i příčinu jeho fascinace Adolfem Hitlerem.

„McCarthy pocházel z Wisconsinu, státu s početnou německou populací, od jednoho ze svých příznivců dostal knihu Mein Kampf a skutečně studoval Hitlerovy metody lživé manipulace,“ prohlásil scenárista.

Shannon, který hraje McCarthyho, řekl: „ Zaskočilo mne, když jsem se dozvěděl, že byl boxerem a že sloužil u námořní pěchoty. Myslím, že fyzično se přelévá do jiného typu síly, do toho, jak dokázal lidi přesvědčit.“

McCarthyho politicky ambiciózní manželku Jean Kerrovou hraje Emilia Clarke, která našla podobnost mezi svou postavou a Lady Macbeth: „Vypočítavost jí umožnila získat moc, jaké žádná žena tehdy nemohla dosáhnout.“ Scénář je podle herečky „fascinující a znepokojivě známý.“

„V současnosti máme kolem sebe tolik McCarthyů,“ uvedl Marhoul. „Strávil jsem 29 let v komunistickém režimu, k němuž patří lži, protiamerická propaganda, tajní policisté, zatýkání, takže vím, co to znamená, když se opravdu postavíte strachu a zlu.“

Dodal však, že McCarthyho portrét nabídne odstíny šedé. „Nebyl to černobílý charakter. Nebyl zlý. Měl také své klady. Věřil, že vede svatou válku,“ podotkl režisér s tím, že film McCarthy nesmí být jen popisem. „Nezajímá mě, co se stalo. Zajímá mě, proč se to stalo.“