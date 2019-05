RECENZE: Godzilla II je pouze Král monster utopený v digitální suti

List New York Post v recenzi napsal, že celý film je „nerozpoznatelná suť“. Dá se to nazvat i přímočařeji: technicky neobratná digitální břečka, ve které se záhadně utopilo dvě stě milionů dolarů; o čtyřicet milionů víc, než kolik stála předešlá Godzilla z roku 2014.

Právě na ni děj novinky navazuje, z hořících trosek San Franciska se přes titulek „po pěti letech“ dostane i k ruinám rodinným, aby publikum připravil, že s úderem nové hrozby se otec musí vrátit z divočiny, aby zkusil zachránit dospívající dceru, jejíž matka má důležitější starost: „Snažím se zachránit svět.“

Jinak se zápletka drží japonského příběhu z roku 1964, považovaného za zlom celé série, neboť příšerky se tu rozdělí na „hodné“ a „zlé“, čímž odsoudí ohrožené lidstvo do rolí trpných statistů, fascinovaně zírajících kamsi k trikovému plátnu.

Díky četným přednáškám z dějin lidstva a ekologie si ostatně divák osvojí, že za invazi netvorů si můžeme sami, a nemusí si už lámat hlavu s hodnotícími znaménky postav, které sahají od ekoteroristy obklopeného chlapíky se samopaly až ke skupině vědců, za jejichž akční výsadek z helikoptéry by se nemuseli stydět ani komiksoví Avengers.

Godzilla II Král monster USA, 2019, 132 min Režie: Michael Dougherty Scénář: Max Borenstein, Michael Dougherty, Zach Shields Hrají: Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Bradley Whitford, Kyle Chandler, Charles Dance, Ziyi Zhang, O'Shea Jackson Jr., Ken Watanabe, Thomas Middleditch, Anthony Ramos, Aisha Hinds, Jonathan Howard, Lexi Rabe Hodnocení­: 40 %

Badatelé však nemají zásadnější informaci než sdělení, že obrovitých stvoření je na Zemi „už sedmnáct a stále přibývají další“, načež se i jejich projevy smrsknou na tři věty opakované v téže následnosti. Nejprve „Něco není v pořádku.“ Poté „A do pr....!“ Nakonec „Utíkejte, rychle!“ Mění se pouze kulisy, ovšem střepy laboratoří působí stejně kašírovaně jako led Antarktidy. Vyčerpaná Godzilla zkrátka hladoví po nápadech a poté, co režisér minulého dílu Gareth Edwards od „dvojky“ odstoupil, jeho řemeslo nahradil Michael Dougherty pouze směsí špatné bondovky a béčkového hororu. Ne náhodou v jedné zahraniční kritice zmiňují, že tmy a mlhy sem nahrnul více než tvůrci závěru Hry o trůny.

Nakonec tedy zbytky kouzla udržují při životě jedině sama pohádková monstra včetně tříhlavého draka. Co se titulní potvůrky týče, není třeba se bát, že už by si nezadupala. Za necelý rok ohlašuje premiéru film Godzilla vs. Kong, opět s jiným režisérem a opět s rizikem, že z trojrozměrné podívané zbude nepatrný zážitek.