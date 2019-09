Bouřlivá kariéra Colina Farrella. Nemá nouzi o trháky ani o propadáky

, aktualizováno

Ačkoliv pochází z rodiny sportovců a jeho tatínek se živil jako profesionální fotbalista, on sám chtěl vždy být hercem. Charismatický sympaťák Colin Farrell měl být další velkou hereckou superhvězdou. Vyšlo to tak napůl. I když jemu to nejspíš moc nevadí.