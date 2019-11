Fiala by se mohl stát znovu předsedou ODS. Nominoval ho regionální sněm

„Nepočítal jsem to, ale řekl bych, že jsme Petra Fialu nominovali téměř jednomyslně,“ řekl Vystrčil. Nominaci na první místopředsedkyni pak na Vysočině získala Alexandra Udženija. Jako místopředsedové jsou v kraji nominovaní Martin Baxa, Martin Kupka a Miloš Vystrčil.

Fiala by měl podle očekávání občanskou demokracii vést i do příštích sněmovních voleb v roce 2021, v nichž chce být hlavním vyzyvatelem premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

Pětapadesátiletý Fiala se stal poprvé předsedou ODS v lednu 2014 po volebním kongresu v Olomouci. V té době byl ve vedení strany Martin Kuba, který funkci převzal po rezignaci Petra Nečase v červnu 2013.

Při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 získali občanští demokraté 11,32 procenta hlasů. Vyneslo jim to 25 mandátů, o devět víc než po volbách v roce 2013, kdy je volilo 7,72 procenta voličů. Podle říjnového průzkumu CVVM by stranu volilo 13,5 procenta voličů.



O nominacích budou rozhodovat i další regionální sněmy. Třeba ten pro Plzeňský kraj se sejde v pondělí.