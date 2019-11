SPD i TOP 09 mohou vypadnout ze Sněmovny, vyplývá z volebního modelu CVVM

Vítězství volební průzkum přičítá hnutí ANO. „Pozorujeme u něj oproti září nárůst podpory, který je ovšem na hraně statistické významnosti,“ píše CVVM.

ODS a Piráti mají za hnutím ANO velký odstup, obě strany si ale mírně polepšily.



Mimo Poslaneckou sněmovnu však průzkum posílá SPD Tomia Okamury, které oproti září zaznamenává propad. „V případě hnutí SPD došlo k statisticky významnému poklesu podpory na úroveň z května tohoto roku,“ doplňuje CVVM. Významnější nárůst podpory strany v minulém měsíci byl pravděpodobně způsoben výkyvem měření.

Mimo Sněmovnu by zůstala také TOP 09, hnutí STAN a Trikolora. „U těchto uskupení nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi politickými subjekty říci, zda by se na základě výsledků současného šetření do Poslanecké sněmovny dostaly či nedostaly,“ upozorňuje CVVM. To platí i pro KDU-ČSL, která se ustálila na hranici pěti procent nutné pro vstup do Sněmovny.

Celkem by se tak do Poslanecké sněmovny dostalo šest stran – ještě ČSSD s deseti procenty, KSČM by získala o procento a půl méně. Volební účast by se pohybovala kolem 60 procent.