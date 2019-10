Vládní plán na zvýšení daní uvízl ve Sněmovně. Opozice ho brzdí

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Schůze začala tak, jak v pátek skončila. Slovo si vzal šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura, který dlouze rozebírá daňový balíček. Cíl jeho stran je, aby se do 14 hodin nedostala k hlasování. Čas od 9 do 14 hodin ve středu a v pátek je vyhrazený pro schvalování zákonů. Pokud by vládní strany a KSČM chtěly hlasovat jindy, dva poslanecké kluby to mohou vetovat.

Vládní loď zvyšování daní tak uvízla ve Sněmovně na mělčině. Dokud bude mít opozice sílu mluvit, budou se poslanci marně kvůli daním scházet ve středu a v pátek. Vláda chce po přijetí daňového balíčku hlasovat i o zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun.

Opozice tvrdí, že by se Sněmovna měla věnovat nejprve právě zvýšení rodičovského příspěvku, na čemž se všichni shodují, a pak se vrátit k daním. Proto také ODS na pátek svolala mimořádnou schůzi jen ke zvýšení rodičovského příspěvku.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová argumentuje, že nejprve musí být zajištěny příjmy do rozpočtu. Rozhodující bude, kdo ustoupí ze své představy.

Vládní daňový balíček počítá se zvýšením zdanění tabákových výrobků, lihu a z hazardu a se zdaněním rezerv pojišťoven. Opozice vznesla velké množství pozměňovacích návrhů - šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek usiluje o zrušení superhrubé mzdy, další poslanci usilují o zvýšení slevy na dani či vyjmout z plánů vlády zdanění rezerv pojišťoven na životní pojištění. ODS se pokouší o zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti a o zvýšení hranice pro přihlášení k DPH z jednoho milionu na dvojnásobek.