Poslanci se utkají o vyšší rodičovský příspěvek a o zvyšování daní

Opozice prosazuje rozšíření okruhu rodin, které by měly na vyšší příspěvek nárok. Zatímco vláda navrhla, aby na příspěvek měly nárok ty rodiny, které mají děti do čtyř let a v lednu budou ještě příspěvek pobírat, poslanci ODS, SPD i KDU-ČSL navrhují, aby měly nárok i ty rodiny s dětmi do čtyř let, které si již nyní platný rodičovský příspěvek 220 tisíc korun stihly vybrat.

O to usilovala i ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová, ale vládní koalice ANO a ČSSD se shodla na úspornější varianta, která by z nároku na vyšší příspěvek vynechala asi pětinu rodin. To podporují také komunisté, kteří podporují vláda. KSČM ale zároveň zvažuje, že bude hlasovat s ostatními opozičními stranami, aby byl program mimořádné schůze k vyššímu rodičovskému příspěvku vůbec schválen.



V půl jedenácté dopoledne by poslanci měli pokračovat v debatě nad vládním daňovým balíčkem. Půjde již o čtvrtý pokus o jeho schválení. Vláda v něm chce zvýšit především spotřební daně na líh a tabákové výrobky, ale i poplatek za vklad do katastru nemovitostí.



Ministryně financí za ANO Alena Schillerová zatím trvá na tom, že nejprve musí být schválen daňový balíček, který přinese víc peněz do rozpočtu, a teprve potom lze schválit i zvýšení rodičovského příspěvku.