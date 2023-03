Vyzkoušejte přerušovaný půst. Zrychlí metabolismus a zlepší zdraví

Denní plán pro každý typ Pro ty, kteří rádi v klidu snídají: Jste ranní ptáče a potřebujete mít na začátku dne co nejvíce energie? V tom případě si užijte stravovací fázi od 7 do 15 hodin. Začátek dne: Začněte ráno vydatnou snídaní, která vám dodá energii, třeba ovesnou kaší s lesním ovocem. Během dopoledne si můžete dopřát ještě malou svačinu (trocha ovoce a hrst ořechů budou naprosto dokonalé). Čas na oběd: Dejte si pozdní oběd kolem 15. hodiny a najezte se přitom dosytosti. Vhodné budou kvalitní sacharidy ve formě celozrnných obilovin, luštěnin, zeleniny a brambor i rostlinné proteiny, například ořechy, semínka, quinoa, čočka, klíčky a sójové produkty. Tato kombinace vám dodá všechny potřebné živiny a nadlouho si s ní vystačíte. Večer: Do konce dne už je půst. Pokud vám to zpočátku ještě přijde těžké, pomůže vám, když půjdete brzy spát. Uvidíte, pocit hladu bude den ode dne slabší a po krátké době vám už ani nebude vadit, že znovu jíte až ráno. A když ulehnete s prázdným žaludkem, váš metabolismus bude v noci pracovat o to lépe. Pro ty, kteří milují večeři: Nesnášíte ranní vstávání? Žádný problém. V takovém případě se v klidu probírejte a vychutnejte si jídlo v době od 13 do 21 hodin. Klidné ráno: Začněte den velkou sklenicí vody nebo hrníčkem neslazeného bylinkového čaje. Jestli to snesete, můžete pít také černý čaj. Abyste pak optimálně urychlili svůj metabolismus, pusťte se třeba do svižného gruntování nebo zkuste alespoň půl hodinky sportovat. Doba jídla: Poprvé se můžete najíst ve 13 hodin. Přitom záleží jen na vás, jestli začnete snídaní nebo rovnou obědem. Mějte ale na paměti, že ani při tomhle stravovacím režimu nemá být jídlo příliš tučné, aby vás zbytečně netížilo v žaludku. Zbytek dne si užijte: Přerušovaný půst neznamená, že se musíte vzdát u oběda příjemné společnosti. Můžete třeba zkusit s partnerem něco dobrého uvařit. A co je nejlepší, nic nelze namítat ani proti dobrému (menšímu) dezertu s cappuccinem. Zkrátka není problém se najíst podle chuti a padnout do postele šťastní. Klidně tak vydržíte zase až do oběda.