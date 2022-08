Zhubnout mi pomohl přerušovaný půst, říká sedmdesátiletá Ilona

„Zhubla jsem už v minulosti a měla jsem váhu tak akorát. Jenže během pandemie, kdy jsem nikam nemohla, jsem bohužel zase nabrala. Kila šla nahoru jedno po druhém, až jsem to dotáhla na 77 kilo. Po prodělání covidu jsem skončila se zápalem plic na kyslíku a úplně mě přešla chuť k jídlu. Tak jsem si řekla, že když už jsem musela vytrpět tu nemocnici, tak nechutenství využiju ke zhubnutí - a už rok jím jinak. Dala jsem se na přerušovaný půst, ke kterému mě inspirovala zpěvačka Monika Absolonová,“ říká Ilona, jíž se podařilo shodit na 67 kg. A váhu si drží. Co ji motivovalo?

Pár triků Zkuste půst Přesněji řečeno přerušovaný, pro začátek v tomto režimu: 8 hodin, kdy můžete jíst, a 16 hodin, kdy se postíte. Menší talíř Naložte si plný talíř jídla, ale menší. Ošálíte mozek, kterému bude připadat, že si dopřáváte dosytosti.

„Má motivace byla jasná, hezké oblečení. Když jsem kdysi zhubla, tak mi došlo, že se prostě šaty, kalhoty, trička a vůbec všechno na sebe nakupuje daleko líp, pokud je člověk štíhlý. A tak jsem se do toho pustila naplno. Jedla jsem vždy jen od 7 do 17 hodin. Tedy 10 hodin jídlo a 14 hodin půst, kdy piju pouze vodu. Ráno v 7 hodin si dám snídani. Kolem poledne oběd a v 17 hodin večeři. Nejsem žádný asketa, miluju sladké a oblíbených větrníků a věnečků se nevzdám, občas i pěkně zhřeším. Taky jsem nevyřadila z jídelníčku pivo, víno ani kávu. Bez toho by to nešlo,“ směje se sympatická dáma, která se ale manželovi líbila i silnější.

Ženská má utáhnout pluh

„Vždycky mi říkal, že ženská má být do tahu, aby utáhla troják pluh, nebo aspoň dvoják. V hubnutí jsem byla sama, nikdo z rodiny se ke mně nepřidal, ale to mi vůbec nevadilo, protože muž stál při mně. Ani sportu jsem zrovna moc nedala, sportovat mě nebaví. Mám ale ráda delší procházky a práci na chalupě uvnitř i venku. A přes den jsem hodně na nohou. V létě chodím skoro každý den plavat na koupaliště. Vždy vzpomínám na své dětství a mládí. Jako holka jsem měla pohybu opravdu hodně. Naše rodina měla několik polí, takže jsme na nich od jara až do podzimu pracovali. O prázdninách byly žně, v té době se ještě dělalo všechno ručně, žádné kombajny nebyly, takže jsem strávila i několik dní u mlátičky obilí. A řeknu vám, to byl fofr!“ vzpomíná Ilona.

Ilona vážila před proměnou 77 kilogramů.

Její prázdniny ale nebyly jen o dřině na poli. „Jezdívala jsem do Svatavy. Byli tam starší bratranci, mladší sestřenice plus pár kamarádů a kamarádek, na které jsem se celý rok těšila. Chodili jsme na borůvky a v kýblu jsme je posílali vlakem domů, kde je pak babička zavařovala. Taky jsem jezdila za strýcem do Karlových Varů a doteď cítím tu úžasnou chuť teplých lázeňských oplatek koupených u okýnka za jednu korunu. Mohla jsem si je dovolit, jako holka jsem byla hrozně hubená až podvyživená, a to jsme přitom měli několik prasat a já jsem vyrůstala na pečínkách, uzeném, domácím chlebu a koláčích. Není se co divit, že jsem netloustla, vždyť jsme v létě trávili s dětmi čas lezením po stromech nebo hraním různých her. A v zimě jsem jezdila na bruslích, kluziště bylo hned naproti domu,“ vybavuje si žena narozená ve znamení Vodnáře, která svého manžela potkala díky kamarádce.

Miluju boty a kabelky

„I když spolu žijeme už od mých padesáti let, vzali jsme se loni, až těsně před mou sedmdesátkou. A mohu vám, holky všeho věku, s klidem říct, že je báječné být nevěstou i v těch sedmdesáti. U všeho byly taky moje děti z bývalého vztahu, které s mým manželem skvěle vycházejí a muž je má moc rád. Když se podívám zpátky, tak v těhotenství jsem vlastně moc nenabrala a všechno jsem hned shodila. Když jsem ve dvaačtyřiceti porodila nejmladšího syna, zůstalo mi ale 10 kilo, s kterými už nešlo hnout. Dneska jsem ráda, že jsem ve svých sedmdesáti na své ideální váze. Konečně si můžu dovolit moderní široké kalhoty, kratší svetříky a halenky nebo šaty, které zdůrazňují pas. Navíc mám ráda podpatky a boty v různých barvách. Boty a kabelky, to je moje, na tom ujíždím,“ práskla na sebe Ilona, která miluje léto a těší se, až si na sebe vezme nové plavky.

„Moc ráda trávím toto období na chalupě. Hned za domem je les a u chalupy máme zahradu a bazén. A taky letní kuchyň, takže většinu času můžeme trávit venku. Hodně grilujeme, o to se nejvíc stará můj zeť Radek. Ze zahrady mám přísun čerstvé zeleniny a pěstujeme i bylinky, jahody a maliny. Takže o pohyb není nouze,“ usmívá se Ilona, která pojede na dovolenou do Bukovan u Sokolova.

Iloně se podařilo zhubnout za necelý rok 10 kilogramů.

„Kamarádky tam mají chatu u lesa, v okolí žijí i příbuzní s rodinami a teta, které bude letos čtyřiadevadesát. Vždycky se moc těším, protože jsem tam jako holka jezdívala na prázdniny.“