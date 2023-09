Mít se ráda není sobectví. Začněte tím, že si odpustíte chyby

Vnímejte teplo svého srdce

Zavřete oči a představte si svého domácího mazlíčka nebo milého člověka, který vám vykouzlí úsměv na tváři. Vnímejte naplno daný okamžik. Jaký pocit přitom máte? Svou náklonnost vůči této bytosti můžete posílit slovy: Ať se ti dobře daří, ať jsi v bezpečí.

Položte si ruku na srdce a představte si, že jste spolu. Ať se nám oběma daří. A pak věnujte pozornost jen sobě: Ať se mi dobře daří, ať jsem v bezpečí. Přitom naplno prožijte láskyplný pocit, který tím vyvoláte.

Odpusťte si své chyby

Ať už jde o zevnějšek, zvyklosti nebo chování, je něco, s čím jste nespokojená, nebo si myslíte, že by to mělo být jinak? S větší pozorností se zaměřte právě na tento aspekt. Co na sobě odmítáte a proč? Co stojí mezi vámi, jaká nyní jste, a uspokojivým pocitem?

Abyste to zjistila, doplňte větu: Kdybych jen…, cítila bych se dobře. Jaký máte pocit při myšlence, že svého vytouženého cíle nikdy nedosáhnete? Čeho se nejvíc bojíte, že by se mohlo stát?

Představte si teď, že se pozorujete očima své kamarádky. Neviděla by přece na vás jen nedostatky, o kterých se domníváte, že je máte. Zkuste vyslovit následující větu: Možná nejsem dokonalá, ale některé mé vlastnosti jsou skvělé! Uvědomte si, jak se přitom cítíte. Tohle cvičení vám dodá emocionální sílu, abyste si připustila i své chyby a odpustila si je. Pomůže vám odstranit strach z nedokonalosti a odmítnutí.

Uzavřete vnitřní mír

Postavte se v klidu před velké zrcadlo a dívejte se na sebe, aniž byste cokoliv hodnotila. Pohlédněte svému zrcadlovému obrazu do očí a lehce se na něj usmějte. Chcete-li, hlasitě nebo v duchu, pozdravte ho: Moje milá, dívám se na tebe. To jsi ty. Úplně normální člověk se svými slabými i silnými stránkami.

Chvíli zůstaňte taková, jaká jste teď. Přestaňte bojovat se svým tělem nebo svou povahou. Uzavřete se sebou mír. Uvědomte si, že jste dokonalá přesně taková, jaká jste. Úžasné, ne?