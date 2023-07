Vaše tělo je skvělá věc. Naučte se ho mít ráda

Dívají se na vás z každého časopisu, ze sociálních sítí, z billboardů podél cest. A vypadají skvěle! Pod dojmem toho, jak je dneska vnímána krása a kolik důležitosti se jí připisuje, se může nejedna žena zhroutit. A také to udělala.

„Stačí se vymykat a hned máte pocit, že nesplňujete přísná pravidla vzhledu, a tudíž nemáte šanci v tomto světě uspět,“ shrnuje psycholožka Jessica Rotschield.

Naštěstí to není vůbec pravda a už se o tom začíná mluvit. Hnutí zvané v angličtině body pride (pýcha na své tělo) nebo také body positivity (kladný postoj k tělu) podporuje spousta hvězd, viz box v článku. A i díky nim lidé konečně začínají chápat, že nejen těla, která splňují společností daný ideál, jsou nádherná. A že i ta ostatní si zaslouží úctu a obdiv.

Ono se to samozřejmě hezky říká, ale hůř se to po letech podceňování vtlouká člověku do hlavy. Tématem se proto zabývá i spousta psychologů a právě ti dali dohromady jistý postup, jak se můžete naučit mít se rádi a být pyšní na to, jak vypadáte.

Vzhledem k začínající plavkové sezoně byste se o to měli aspoň pokusit. Bylo by přece fajn se jednou neschovávat pod šátky, a naopak se na pláži zvednout se vztyčenou hlavou a vědomím: tohle jsem já. A jsem šťastná, že jsem, jaká jsem. Pojďme si ta pravidla tedy shrnout.

Pozitivní ujišťování

Nejjednodušším způsobem, jak se naučit být v pohodě, je se nahlas neustále ujišťovat o tom, že vypadáte dobře. Každé ráno si to před zrcadlem řekněte a dívejte si přitom sobě do očí.

„Působí to možná legračně, ale funguje to,“ přitakává odbornice a popisuje to konkrétněji: „Začněte samozřejmě po kouskách. I ten největší morous na sobě najde něco, co se mu líbí. To chvalte první. A pak rozšiřujte své pole působnosti.“ Nejprve se budete možná ošívat. Ale čím déle to budete činit, tím víc vám ten pocit přejde do krve.

Zdraví před figurou

Mnoho lékařů duše přiznává, že dnešní svět se zaměřuje na špatnou věc. „Zvlášť ženy chtějí být především hubené a teprve potom zdravé,“ popisuje to psycholožka Melissa Rosenkranz.

I když pak svého cíle dosáhnou, nemají energii a sílu to ocenit. Proto musíte své uvažování změnit. „Cílem nesmí být nízká váha, ale zdravé tělo. Když je to v pořádku, vysílá pozitivní signály do mozku a ten je spokojený,“ radí specialistka. Tím pádem vám našeptává, že jste skvělí. A o to jde.

Zákeřný „body shaming“ Tento anglický termín znamená zesměšňování lidí kvůli vzhledu. Největší roli v něm zase hrají sociální sítě. „Říct někomu z očí do očí, že vypadá strašně, je těžké. Ale napsat to jako komentář pod jeho fotku na internetu? To dokáže každý pitomec,“ říká psychologický kouč Richard Faber. Urážky, odsouzení a nebo i nadávky si takto může vysloužit každý – ať je tlustý, tenký, obr nebo prcek. Obrana proti tomu není lehká, protože zlá slova se dotknou každého. „Člověk musí být silný ve svých kramflecích. Mít takové lidi takzvaně na háku a nedělat si z nich hlavu,“ nabádá odborník. K tomu pomůže, když se budete zajímat o jiné věci než o řeči těch, co chtějí ublížit. Proto opět apelujeme: buďte aktivní a mějte koníčky. Pak vás takové hlouposti zcela minou.

Chvála pro druhé

Člověk často promítá svoje vlastní nejistoty a pochyby do jiných. „Soudíme je velmi přísně, protože i sebe takto srážíme,“ mluví o tom Jessica Rotschield.

Zbavte se proto kritických myšlenek. Snažte se lidi kolem sebe vidět lépe a pochválit je za všechno, co se vám líbí. „Skládání komplimentů jiným je nejlepší cestou, jak se naučit vidět dobře i sebe. Když si to osvojíte, bude to pak pro vás velmi snadné,“ říká psycholožka.

Odstraňte negativitu

Je velice lehké vnímat se nehezky. Jak jsme zmínili na začátku, všude jsou photoshopově upravené fotky krasavic a úžasných lidí, kteří takoví ani nejsou, ale spousta filtrů jim to umožňuje. A vy si pak připadáte jako ošklivé kačátko v hejnu labutí. Lidi, kteří toto dělají, prostě vytěsněte ze svého života – alespoň v oné digitální formě.

„Stejně tak se ale snažte omezit kontakt s lidmi, kteří jsou naopak velmi zapšklí a neustále se kvůli tomu, jak vypadají, shazují. Je lehké jejich vnímání převzít – samo vám vleze pod kůži a najednou uslyšíte svůj negativní vnitřní hlas. Bude vás urážet a shazovat a strašně špatně ho budete odhánět,“ varuje odbornice.

Konec srovnávání

To v sobě zahrnují vlastně všechny předešlé body, ale protože je to ten nejčastější a nejzákeřnější nešvar, kterého se dopouští skoro každý, je dobré mu věnovat samostatný odstavec. Je jedno, jak vypadá sousedka, nemusíte si na sebe patlat tolik kosmetiky jako kolegyně v práci a rozhodně není potřeba přestat jíst, abyste se váhově přiblížili rachetické kamarádce.

„Nejlepší cestou je začít se vnímat jako jeden celek, který je natolik silný, že nepotřebuje věčné porovnávání s někým dalším – prostě proto, že on sám je fajn,“ popisuje to psycholožka. K tomu paradoxně nepotřebujete krásu vnější, ale hlavně tu vnitřní, naplněnou a spokojenou. „Nikdy se nemají rádi lidé, kteří jen sedí doma a koukají pořád na televizi,“ shrnuje to Melissa Rosenkranz.

Abyste byli jejich opakem, musíte být v životě aktivní. Najít si koníčky, setkávat se s lidmi, bavit se i pracovat pro druhé. To všechno vám pomůže v sebelásce, která nebude pyšná, ale uklidňující. A s níž se naprosto skvěle existuje.