Psychologie líčení: proč vám zvedne náladu, když se namalujete

Často se hovoří o tom, že první známkou počínajících depresí je, když o sebe dotyčná žena ztrácí zájem, nedívá se do zrcadla a přestane o sebe pečovat, tím pádem se najednou ani nelíčí.

Je to prvotní aspekt, kdy její okolí pozná, že něco není v pořádku. A zároveň to funguje i naopak. Výzkumy prokázaly, že pokud se ženám léčícím se s depresemi nabídne možnost naučit se v rámci nějakého kurzu správnému líčení, vzroste jejich optimismus. Jistě, udělat si make-up není nijak samospásné, ale určitě to k něčemu v ženském bytí slouží. Proč se malovat?

Atraktivní image

Ve Velké Británii proběhl průzkum, během nějž více než 50 procent žen přiznalo, že by se radši rozešly s partnerem, než aby se vzdaly kosmetické taštičky. Vědci v rámci tohoto bádání také zjistili, že většina žen se líčí z jednoho prostého důvodu – hodlají zvýšit svou atraktivitu.

Jde jim primárně o to, aby vyrovnaly barevné kontrasty na obličeji. U žen bývají výraznější, třeba pokožka kolem očí nebo rtů je často tmavší. Ovšem díky make-upu to vše jde stranou a pleť vypadá dokonale.

Mladší vzhled

Kromě atraktivity tu je i další, nezanedbatelný důvod. Ženy touží vypadat mladší... A s pomocí líčidel toho mohou docílit. Jak obličej stárne, ztrácí plnost, objevují se na něm vrásky, tmavé stíny a hrany. Korektor je nutností, i když vše skrýt nedovede. Nicméně, praktickým trikem, jak potlačit nedostatky, je zvýraznit přednosti.

Pokud třeba víte, že máte stále pěkné rty, upozorněte na ně výraznou rtěnkou a samozřejmě i úsměvem. Mladě a svěže vypadá vždy tvář, ze které lze vyčíst vnitřní spokojenost, sebevědomí a smysl pro humor.

Nové trendy

Podle některých odborníků má líčení dost společného s přijímáním trendů a vytvářením vlastního slušivého stylu. Dámy jednoduše trendy sledují a následují proto, že jak stárnou, hodně se toho v jejich životě mění. Ve dvaceti se budou logicky nuceny líčit jinak než v padesáti, už jen proto, že se změnila doba. A taky jejich tvář.

Chuť opustit zažitý styl líčení nemá ale každá žena, třeba kouřové oči či linka slouží jako jakýsi kosmetický štít odvahy. Někdy je však namístě pohlédnout pravdě do očí a přehodnotit vše, od odstínu make-upu (chce to něco teplejšího a jemnějšího) až po barvu řasenky (nemalujete se moc tvrdě?).

Víte, že … … s líčením nejspíš přišli jako první muži, válečníci, kteří se rituálně upravovali do boje nebo pomocí barev označovali svou příslušnost ke kmeni? Později se místo netrvanlivého líčení nechávali raději tetovat a líčidla přenechali ženám.

Podpora zdraví

Již na konci 90. let proběhlo v Americe mnoho výzkumů v oblasti psychoterapeutické kosmetologie a výsledky vyzněly jasně. Zásadní v tomto ohledu byla kampaň, v rámci níž se ženy trpící rakovinou učily používat líčidla a dekorativní kosmetiku tak, aby ze sebe měly lepší pocit. Bylo prokázáno, že se pacientkám značně zvedla morálka, u některých se dokonce zkrátila i doba léčby.

V Japonsku došli při zkoumání souvislosti líčení a pocitu pohody ještě dál. Testovalo se množství imunoglobulinu, ukazatele činnosti imunitního systému, ve slinách nalíčených a odlíčených žen. Ukázalo se, že koncentrace imunoglobulinu u nalíčených žen výrazně vzrůstá, z čehož plyne, že malovat se je dobré nejen na lepší náladu, ale také povzbuzení obranného systému těla.

Zlepšení pleti

Další terapeutický aspekt líčení spočívá v tom, že mnoho moderní dekorativní kosmetiky navíc obsahuje stejné účinné ingredience jako speciální přípravky. UV filtry a hydratační látky najdete v make-upech, očních stínech nebo rtěnkách. Řasenky zase mohou skrývat protein či keratin, který posiluje a hydratuje řasy. Je to tedy takové dva v jednom.