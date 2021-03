Březová voda

Co to je: Jde o mízu z břízy, která se získává na jaře. Má úžasné regenerační schopnosti, sladkou chuť a nespočet prospěšných látek a vitaminů (například vitamin C a B, hořčík, měď, železo a třeba také kyselinu jablečnou).

K čemu se bude hodit právě vám: Březová voda se využívá jako vlasové tonikum, omlazující pleťová péče nebo detoxikační nápoj. Díky její nízkokalorické hodnotě a sladké chuti ji můžete popíjet i místo sodovky.

Zásobí váš organismus manganem, který zpevní stavbu kostí. Utlumí nepříjemné bolesti hlavy a podpoří funkci dvanáctníku.

Kde ji seženete: V obchodech se zdravou výživou. Větší balení vás vyjde levněji.

Jak ji pít: Můžete ji pít samotnou, například jako doplněk hubnoucích a detoxikačních kúr. Doporučuje se pít 2,5 dcl březové vody před snídaní, a to po dobu 10 až 14 dnů. Aby se vám „březovka“ neomrzela, můžete ji také přidávat do ovocných koktejlů či snídaňových smoothies.

Obsah vody v lidském těle je šedesát až sedmdesát procent. Aby náš organismus dobře fungoval, potřebuje „spláchnout“ všechny jedy a toxiny, které mohou způsobovat obtíže.