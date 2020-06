Právě čím dál populárnější smoothie by v jídelníčku rozhodně chybět nemělo. Odrazuje-li vás anglické slovo, říkejte prostě rozmixované ovoce a zelenina! O nic jiného totiž nejde. Ale právě v tom je ten vtip!



Nemusí se kousat

Všichni sice víme, že zeleniny a ovoce bychom měli denně sníst alespoň půl kila, a to v několika dávkách, ale málokdo to skutečně dělá. Přitom důvody většinou nejsou finanční, jak se vymlouváme. Spíš prostě nemáme chuť jíst je „jen tak“, a do složitých úprav se nám nechce.

Široká škála

Smoothie všechny tyto „překážky“ odstraňuje. Pokud používáte speciální smoothie mixéry, je příprava opravdu jednoduchá – hotový nápoj máte rovnou v lahvičce, z níž ho můžete pít nebo ji uzavřít a vzít si ji s sebou do práce či do školy, na výlet apod.



Téměř neomezené možnosti i kombinací umožňují výrazně rozšířit repertoár konzumovaných druhů. Díky tomu se do těla dostane široká škála vitaminů, minerálů a dalších bioaktivních látek. Je prokázáno, že jejich vstřebatelnost a využitelnost v těle je vyšší, pokud pocházejí z přirozeného zdroje, než když je do sebe ládujeme v podobě potravinových - doplňků.

Komplexní zdroj

To platí i pro vápník, jehož nejvhodnějším zdrojem je mléko a výrobky z něj – i ty lze přidávat do smoothie, a získat tak nejen základní minerál chránící před osteoporózou, ale využijete-li kysaný produkt, tak i prospěšné probiotické bakterie.

A nesmíme zapomenout, že rozmixované celé ovoce a zelenina obsahují velké množství rozpustné i nerozpustné vlákniny, která je rovněž nesmírně důležitá.

Smoothie je tak komplexní zdroj látek přispívajících k prevenci většiny onemocnění a/nebo zlepšujících stav, když už jimi trpíte. Samozřejmě pomáhá chránit i před infekcemi včetně koronaviru. V neposlední řadě poslouží smoothie i jako součást pitného režimu.

Nebojte se kombinovat

* Receptů na smoothie najdete spoustu, ale zkoušejte také vlastní sestavy. Míchejte vždy více druhů. Nemějte strach dát dohromady ovoce a zeleninu, chuťově se do dobře doplňují.

* Snažte se, aby alespoň jedna složka měla vysoký obsah vody. To je např. meloun (ideální jsou melouny Bouquet z Valencie – nemají jadérka), okurka, pomeranč aj.

* K chuťově méně výrazným druhům (jablko, mrkev, hlávkový salát) přidejte něco „pronikavějšího“ – jahody, maliny, borůvky, mandarinku, papriku, ředkvičku... Chcete-li nápoj chuťově zjemnit, zajistí to banán, broskev nebo hruška.

* Kyselejší plody (pomeranč, rybíz, višně) kombinujte se sladšími (jahody, černé třešně, hroznové víno, oranžové papriky, švestky). Cukr do smoothie nepřidávejte nikdy!

* Vhodné jsou i čerstvé bylinky, které zvýrazní chuť (máta, meduňka) nebo nápoj přirozeně a zdravě osladí (stévie, tymián).

* Přidejte vždy trochu neslazené tekutiny. Vhodná je voda (popř. s citronovou šťávou), minerálky, vychlazený čaj (nejlépe zelený), ale i mléko, kefír, zákys, jogurt.