Zameťte stopy Tím, že zvýšíte podíl rostlinných výrobků ve svém jídelníčku a omezíte živočišné produkty, prospějete nejen svému zdraví, ale i celé planetě! Podstatně tak totiž zmírníte svou uhlíkovou stopu! Co to je? No, to je dlouhá historie – ve zkratce asi takhle: Emise škodlivých plynů ta do ovzduší se prudce zvýšily s rozvojem živočišného průmyslu a velkochovů. Co si pod tím ve představit? Vezměte si, že kdyby pře každý člověk žijící v Evropě jen na jediný den v týdnu vynechal živočišné výrobky, za rok bychom tak vyprodukovali o čtyřicet milionů tun škodlivého oxidu uhličitého méně!

Žilo by se nám líp, co myslíte? A co vám udělá jeden den v týdnu! Pro začátek tedy zkuste třeba některý z našich receptů, zachutnají vám – a žádné trápení nebude, nebojte se!