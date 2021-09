Koneckonců, že voda představuje asi 70 procent lidského těla, to dobře víte. Má to svůj dobrý důvod, tahle tekutina totiž dodává živiny buňkám a pomáhá při vylučování toxických látek i jiných odpadních produktů.

Pravidelný pitný režim je proto mimořádně důležitý, především tehdy, chcete-li shodit pár kilo. Když se totiž odbourávají tukové polštářky, zároveň se uvolňují toxické látky, které se musí co nejrychleji vyplavit pryč z těla (a jak jinak než močí), aby metabolismus mohl bez problémů fungovat. Proto musíte hodně pít.

Jak by se vám ovšem líbil nápoj, který by nejen zajistil vylučování toxinů, ale navíc i spalování kalorií? Geniální myšlenka, že?! A přesně takový nápoj na hubnutí jsme pro vás vytvořili. Pouhá sklenice spálí hladce 43 kcal. V kombinaci s vyváženou stravou tak jeho pitím získáte zcela snadno postavu snů. Co všechno obsahuje?