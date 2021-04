Half-Life 2: Survivor je nejbizarnějším dílem série, ale má své kouzlo

Kultovní FPS sérii Half-Life zná každý správný hráč. Většinu pařanů včetně naší redakci si získaly už první kroky Gordona Freemana v utajeném zařízení Black Mesa, které ukázaly neotřelý styl vyprávění bez zbytečných střihových scén. Samotná akce a postup hrou byly a dosud jsou pohlcující. Po příchodu Half-Life 2 se ze série stala právem legenda, která nebude zapomenuta ani v dobách, kdy my už tady nebudeme.

Její oddaní fanoušci jsou schopní vyjmenovat všechny díly této sci-fi ságy podle data vydání, i kdybyste je probudili ve dvě hodiny v noci, ale normální hráči-smrtelníci o nich kompletní přehled pochopitelně nejspíš nemají. Je jich totiž tolik! Nedivili bychom se proto, kdyby konzolisté zapomněli, že pouze na PC vyšly k prvnímu dílu povedené datadisky Opposing Force a Blue Shift. Stejně tak určitě všichni PCkáři neznají kooperativní hru Half-Life: Decay, která byla součástí PlayStation 2 konverze.

Half-Life 2: Survivor vyšel pouze v Japonsku

Dovolíme si tvrdit, že nejméně známou videohrou ze série je coin-op Half-Life 2: Survivor. Už jenom proto, že vyšel výhradně v Japonsku. Navíc kabinetů nebylo vyrobeno kdovíjaké množství. Proto jsme vás o recenzi a informace o tomto bizáru nemohli po vlastní zkušenosti s automatem ochudit.

Měli jsme možnost zapařit si vylepšenou verzi 2.0, která vyšla o rok později než původní zařízení. Hra je doslova osekanou a pro potřeby coin-opu upravenou verzí Half-Life 2. Stojí za ní arkádový gigant Taito, který získal licenci od Valve.

Pokud se ptáte, zda si dokáže tuto bizarnost užít i český hráč, odpověď zní „ano“. Ve hře se totiž objevuje nejenom japonský, ale anglický text, takže o co jde a co je zapotřebí udělat, hráči dojde. Dabing je navíc anglický, což při hraní pomáhá. První, co vás při příchodu k automatu trkne do oka, je samozřejmě kabinet samotný, který v deluxe verzi váží přibližně 180 kg.

Jde o masivní křeslo obložené reproduktory se zvukem ve formátu 5.1. Po obou jeho stranách se nacházejí dva joysticky. Ten nalevo připomíná robustní šaltpáku, která by se hodila do obrněného vozidla. S její pomocí se pohybujete. Joystick napravo připomíná letecký knipl a nechybí na něm spoušť. S ním se rozhlížíte po okolí a pálíte po nepřátelích. Pouze při synchronizovaném používání obou dvou joysticků se posunete kupředu.

Ovládací metoda Half-Life 2: Survivor tak vlastně připomíná klasické konzolové ovládání FPS na gamepadu, kde pohyb i rozhlížení obstarávají dvě analogové páčky. Toto je ale upřímně poněkud krkolomnější varianta. Než si na ovládání zvyknete, uplyne klidně dobrá půlhodina. A i poté to bude trochu skřípat. Ale ruku na srdce, dva masivní joysticky vás při hraní maximálně vtáhnou do herního dění. To však stále není vše.

Automat má dva joysticky a dva pedály

Kabinet má dva pedály, z nichž jeden slouží ke skrčení a druhý ke skákání. Herní tip: Skákání urychluje významně pohyb hrou. Její plynulost je totiž pomalejší než na konzolích nebo PC. Vzhledem k pojetí automatu je to ale pochopitelné. Sem tam trhaný framerate už však zamrzí. Nejde však o nic, co by vám zkazilo zážitek z hraní.

Half-Life 2: Survivor běží na hardwaru Taito Type X, který má PC architekturu. Obrazovka kabinetu má rozlišení 1360 x 768 pixelů, takže hra vypadá lépe než na prvním Xboxu, ale hůře než na Xboxu 360. O PC verzi ani nemluvě. Automat je vážně masivní kousek. Jako byste seděli ve stíhačce kombinované s tankem. Později se vyráběla jeho ještě menší verze „na stojáka“, s horším zvukem, ale s tou zkušenosti nemáme. Half-Life 2: Survivor nabízí tři herní režimy. Tím hlavním je příběhový story režim, který je zkrácenou a lineárnější verzí známé hry.

Kde si Half-Life 2: Survivor zahrát? Byť je to k nevíře, na arkádovém automatu Half-Life 2: Survivor si můžete zahrát i v Česku! Nachází se v Muzeu her, které naleznete v Praze 7 – Holešovicích. Nic vám tak nebrání posoudit, jak se arkádová verze kultovní FPS povedla.

Osud Gordona Freemana, který přijíždí do dystopického města City 17, kterému vládne Dr. Wallace Breen a jenž je celé pod kontrolou vojáků, je zde rozdělen do 10 kapitol. Ty jsou dále rozkouskovány do několika scén. Každý level tak v sobě skrývá další tři až pět úrovní. I když jde o zkrácenou verzi hry, nepočítejte, že ji dohrajete za pár chvil. Nám to zabralo dvě hodiny, což je na automatovou hru hodně slušná délka.

Přiznáme se ale, že ke konci jsme už skřípali zuby, protože poslední úrovně jsou už pochopitelně zatraceně těžké. Nedali jsme se však a hru s vypětím všech sil nakonec pokořili. Úrovně jsou lineární a narazíte v nich na směrové šipky, které vám radí, kudy se vydat. Zní to možná směšně, ale v arkádové herně, kde na vás řvou coin-opy ze všech stran, je soustředění obtížnější než doma, takže věřte, že se nakonec hodí. Vyskakující nápisy jako hit, critical a defeat u zasažených protivníků jsou ale legrační.

Kompletní arzenál a odstřelovačka navíc

Některé funkce jako manuální nabíjení nebo používání baterky byly odstraněny. Zrovna to nabíjení zamrzí. K dispozici je kompletní arzenál zbraní včetně páčidla, kuše, brokovnice nebo raketometu, ale funkce Gravity Gunu se nám zdály omezené. Oproti konzolové verzi je však přítomna odstřelovačka a jeden typ nepřátelské vojačky navíc.

I když je příběhový režim osekaný, zažijete toho v něm hodně. Ať už půjde o guerillový boj v ulicích City 17, plavbu na člunu v kanálech, proplétání se strašidelným Ravenholmem s brokovnicí v rukách, likvidaci bitevních lodí Combine nebo souboje Antliony, jejichž největší zástupci plní role bossů.

Ty menší můžete ovládat feromony, tato možnost v automatu nechybí. Finále, ve kterém musíte hopsat, je v Half-Life 2: Survivor dost o nervy, ale taky ho zvládnete. Kolem dokola je arkádová kampaň hodně zábavná i přes svá omezení. Má prostě své kouzlo.

Arkádový automat měl v době vydání plnou online podporu. V Battle módu se spolu mohly utkat dva až čtyřčlenné týmy. Dnes už po síti Half-Life 2: Survivor pochopitelně nefunguje, takže si lze tento režim zahrát pouze s boty. Vyzkoušeli jsme si ho jen ze zvědavosti.

Neoficiální konverze pro PC Nebyli by to PC modeři, aby se nevrhli na neoficiální konverzi Half-Life 2: Survivor pro svou master race platformu. Ta skutečně existuje. Na Steamu se o ní bavili zde.

Zajímavější je třetí a poslední Mission mód, v němž plníte nejrůznější mise jako likvidaci domů plných zombií, sbírání drahokamů vypadlých ze zlikvidovaných Antlionů nebo útěk z levelu plného pastí i vojáků.

Hraní Half-Life 2: Survivor je vskutku netradičním zážitkem. Verzím pro konzole a PC se hra sice nevyrovná, ale má své nezaměnitelné kouzlo. Takže pokud se považujete za opravdového fanouška série Half-Life, měli byste si arkádovou verzi druhého dílu určitě zahrát. Je to rozhodně její nejpodivnější konverze skrz naskrz platformami. Myšleno v pozitivním slova smyslu.

Verdikt: Half-Life 2: Survivor vám ukáže kultovní FPS, jak ji neznáte. Jde o ojedinělý a bizarní zážitek. Každý fanda hry by si měl její arkádovou verzi určitě vyzkoušet.

Datum vydání: 28. červen 2006 (originál), 27. listopad 2007 (ver. 2.0)