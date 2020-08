RECENZE: UFC 4 ohromí příznivce bitek v oktagonu především kariérou

Elitní soutěž smíšených bojových umění Ultimate Fighting Championship (UFC) je čím dál tím populárnější. Její oblíbenost roste nejenom ve světě, ale i u nás, na čemž se jistě podepsala účast českých bijců. Jiří „Denisa“ Procházka a David „Undertaker“ Dvořák se sice v UFC 4 neobjevují, ale při troše štěstí, jejich zápasnickém umu a rostoucí oblíbenosti se videoherní podoby našich mlátiček dočkáme za dva roky. UFC 4 se přesto zavděčí i našincům, protože jde o hru, která toho rozhodně nenabízí málo.

Upravené klinče i hra na zemi

Základem všeho je samozřejmě dění v oktagonu. Boj byl lehce upraven a působí ještě vypilovanějším dojmem než minule. Velkou změnou prošly klinče, které nyní už nepřipomínají hru na zemi, ale spíše semknutá klání dvou postojářů. Některé animace u klinčů jsou ale úsměvné.

Přepracováno a zjednodušeno je dění na zemi. Nyní při něm máte možnost vstát, zasazovat údery vleže nebo se pokusit o submise. I ty byly předělány. Teď jde v podstatě o dvě minihry rozdělené podle toho, zda protivníka škrtíte, nebo ho začnete mučit v páce. V obou případech se zobrazí lehce odlišné ukazatele, v nichž se útočník snaží dosáhnout submise a protihráč v defenzivě naopak vymanit z jeho sevření a vyhnout se tomu, aby musel útok odklepat. Jinak je tak nějak všechno plus minus při starém. Nutno také podotknout, že i když je UFC 4 bojovou videohrou, je zároveň taktéž sportovní.

Pokud čekáte něco na způsob Tekkena, budete zklamáni. Zde musíte používat všechna tlačítka na DualShocku 4, dbát na defenzivu nejenom vykrýváním úderů, ale také se jim vyhýbat. Důležité jsou i přechody při mountech. A při tom všem si samozřejmě musíte dávat pozor na staminu. Jakmile ji vyplýtváte při útocích, i slabší soupeř vás muže zbít nebo dokonce knockoutovat.

Nejdůležitějším režimem je samozřejmě kariéra. Ale ani ostatní módy nejsou nezajímavé. Rychlá hra (Fight Now) nabízí přesně to, co byste řekli. Stand & Bang je hodně svižný režim, v němž se nedočkáte žádného wrestlingu, válení se po zemi, úchopů ani klinčů. Prostě rychlá mela. Navíc se hraje na dvorku, což evokuje éru ilegálních pouličních zápasů Kimba Slice a počátky dnešní UFC hvězdy Jorgeho Masvidala. Knockout mód připomíná Mortal Kombat. Jde o jednoduchou a docela i stylovou variaci na klasickou bojovku.

Výběru režimů vévodí kariéra

Zápasy ve stylu Kumite vypadají cool a na chvíli vás zabaví. Nejde však o režim s kdovíjakou hloubkou. Vytvořit si také můžete utkání s vlastními pravidly. Samozřejmě nechybí možnost různých turnajů, šampionátů atd. A to jak v offline, tak online podobě. Na síti jsou k dispozici hodnocená i volná klání.

Pryč je režim Ultimate Team s kartičkami, který jsme stejně zase tolik nemuseli. Naopak novinkou jsou Blitz Battles, což jsou bitvy s neustále se měnícími pravidly. Jako například zvítězte několikrát po sobě v prvním kole nebo knockoutem. Co si ale budeme namlouvat, i když jsou víceméně všechny režimy v UFC 4 zajímavé a zábavné, hlavním hnacím motorem hry je kariéra. A ta je panečku opravdu promakaná. Začínáte samozřejmě vytvořením svého bijce nebo zápasnice. Editor je obsáhlý, a pokud budete mít dost trpělivosti, můžete si vytvořit postavu, která bude vypadat jako vy.

Poté následuje výběr váhové kategorie a bojového stylu. Zvolit si můžete z boxera, kickboxera, wrestlera, specialistu na ju-jitsu nebo vybalancovaného zápasníka. Začínáte hezky od píky při pouličních zápasech. Tím, kdo vás požene dál a až na vrchol, je kouč Davis, kterému jste padli do oka a který ve vás vždy věřil. Budete trénovat, cedit pot i krev, a když se zadaří, stanete se pouličním rváčem číslo jedna, kterého si možná všimne i sám šéf UFC Dana White.

Z ulice se vyšvihnete do nižší ligy WFC a pak už na sobě musíte makat ještě tvrději. Tréninky budou střídat zápasy, abyste se probojovali do Dana White’s Contender Series a utkali se o kontrakt do UFC. Když se vám to podaří, kariéra se naplno rozběhne. Před každým zápasem si vyberete počet týdnů na přípravu. Jakákoliv aktivita vám sežere čas, takže je zapotřebí taktizovat, do čeho se to vrhnete. Neustálý trénink je samozřejmostí.

Nezbijte si sparring partnera

Vaši sparring partneři s vámi budou cvičit ve všech zápasnických disciplínách. Zvlášť tak budete trénovat box, kickbox atd. Při tréninku však musíte dávat také pozor. I při něm se lze zranit. Léčba vás pak bude stát cenný čas nebo v lepším případě peníze. Zranit však můžete i svého parťáka z gymu, což je taktéž nemilé. Sparring si s ním totiž poté nedáte až do samotného zápasu a zacvičíte si tak leda s boxovacím pytlem.

UFC 4

Hodně se nám líbí možnost studovat oponenta a ze záznamů odhalit, jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Pokud se zaměříte na jeho analýzu, zjistíte pak, že si třeba hůře kryje levou stranu, drží se zpátky do druhého kola, než naplno zaútočí, nebo má dokonce nalomené pravé žebro z posledního zápasu. Odhalení slabiny pak může být klíčové k vyhrání zápasu. Klání je také zapotřebí promovat a dělat mu všude možně reklamu.

Hypovat ho můžete na sociálních sítích, kde bude vaše fanouškovská základna stále růst. Ne ale každý post se dočká pozitivní odezvy. Smlsnout si na vás mohou i odpůrci nebo trollové. Popularitu můžete získat i rozhovorem v rádiu nebo streamováním tréninku. Možnosti jsou vskutku bohaté. Na sociálních sítích budete komunikovat také s dalšími zápasníky. A je jen na vás, jaké vztahy s nimi budete udržovat. Pokud jim budete vyjadřovat respekt, můžete je pozvat do svého gymu, kde vás naučí unikátní chvaty.

Jestli se však vydáte cestou trash talku à la Conor McGregor, uděláte si nepřátele a rivaly, kteří vám neodhalí nic ze svého zápasnického umu. Upřímně je to ale jedno, protože se vždy najde další bijec, který bude ochotný si s vámi zacvičit. A trash talkem navíc upoutáte na svůj nadcházející zápas větší pozornost. Kariéra je vskutku propracovaná, zábavná a návyková. Vaším cílem je stát se G.O.A.T. (Greatest of All Time).

Opakování je matka úspěchu

Jak si v tom povedete, vám ukážou detailní statistiky mapující váš postup i G.O.A.T. status. V kariéře získáte za splnění specifických podmínek při zápasech nebo trénincích evoluční body, díky kterým si vylepšíte svého zápasníka ve všech možných směrech. Od jeho výdrže po sílu úderu. Zlepšení se dočkáte kromě přidělování bodů i opakováním daných úderů. Takže pokud je vaší specialitou kop do hlavy, časem se v něm zdokonalíte natolik, že může jít i o vaši nejsilnější zbraň.

S kariérou jsme strávili dlouhé hodiny a velmi nás bavila. Je však trochu škoda, že jí nedoprovázelo více filmové zpracování, které není pro EA Sports netypické. Začátek s koučem Davisem má spád, ale dalších příběhových videosekvencí se moc nedočkáte. Přijdou až v samotném závěru, kdy budete bojovat o titul. A následně ho obhajovat. Celkově je podle nás kariéra tím nejlepším, co UFC 4 nabízí.

Co se technického stavu hry týče, je na tom až příliš podobně jako dva roky starý UFC 3. Grafika rozhodně není špatná, ale žádná sláva to není. Až na pár detailů je v podstatě stejná jako v předchozím díle. Jasně, aktivní život současných konzolí se chýlí ke konci, ale přeci jenom jsme se mohli nebo spíše měli dočkat nějakého zlepšení. Modely postav jsou zastaralé, jejich animace většinou v pořádku, a alespoň jich je více než v minulém díle. Zranění vypadají jakž takž.

Diváci sledující bitky v oktagonu ale nejspíš přiběhli z PlayStationu 3. Rozhodně se z grafiky hry nepozvracíte, ale žádná nádhera to není. Navíc některé podoby zápasníků jsou pofidérní. Jorge Masvidal, Kumaru Usman nebo Israel Adesanya vypadají, jak mají. Ale třeba takoví Donald Cerrone nebo Stipe Miocic? Poznáte, že jde o ně, ale podoba není nic moc.

Hudba se ke hře hodí

Výběr zápasníků není malý, ale určitě se nezavděčí každému. Největší hvězdy současnosti jako Khabib Nurmagomedov nebo do důchodu mířící a poloslepý Daniel Cormier nechybí. Legendy jako Ronda Rousey také ne. Ti, co si hru předobjednali, získali Anthonyho Joshuu a Tysona Furyho navíc. Bruce Lee jako placené DLC je docela úsměvný. Alespoň ze hry zmizely otravné mikrotransakce.

Zvuky a hlasy jsou OK, ale jak slova trenéra, tak komentář se dost opakují, což vám bude brzy lézt na nervy. Co se hudby týče, zazní přesně ty styly, které byste v UFC očekávali – hip hop a rap. Neuslyšíte přitom žádná béčka, jelikož se na soundtracku nacházejí rapeři a hudebníci, jako je Eminem ft. Juice WRLD, Machine Gun Kelly, A$AP Ferg nebo Wiz Khalifa.

UFC 4 je dobrá hra, ale záleží, jak k MMA přistupujete. Pokud si platíte UFC Fight Pass a sledujete klání od noci do rána, jistě si hru pořiďte. Pokud je MMA vaší okrajovou zábavou, klidně počkejte na další generaci.