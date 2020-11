Electronic Arts prodloužili licence na NHL a UFC

Přestože obě sportovní série v podání EA Sports už několik let pouze stagnují, evidentně se s nimi počítá i do budoucna. V případě bojových sportů UFC na deset let dopředu, navíc jde o exkluzivní licenci, takže hře nehrozí žádná oficiální konkurence.

UFC 4

Pro NHL nebyly detaily nové smlouvy bohužel zveřejněny a je možné, že ji stejně jako NBA bude moci zpracovat někdo jiný. S největší pravděpodobností se tak však nestane, na to je hokejový trh příliš malý.

Otázkou tak je pouze to, jak s těmito prestižními značkami v EA naloží. Obě by totiž potřebovaly výraznější impulz. Poslední díl UFC vyšel v září (naše recenze), NHL v říjnu (naše recenze) a i když v žádném případě nejde o špatné hry, už nás nebaví tak jako dříve. Snad se v souvislosti s vydáním nových konzolí brzy dočkáme výraznějších změn.