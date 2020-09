Experiment s reklamou ve hře EA nevyšel, fanoušci ji rázně odmítli

Nebe je modré, voda mokrá, tráva zelená a Electronic Arts dělají vše proto, aby byli tou nejvíce nenáviděnou společností v herním průmyslu. To jsou jedny z mála jistot, které v dnešním chaotickém světě stále ještě máme.

Při opakovaných záběrech zabírala reklama až 90 % zobrazené plochy. My vám ji tu na rozdíl od EA ukážeme zdarma.

Jejich zpracování bojových sportů, které od roku 2014 vychází pod značkou UFC, rychle najelo do stejných kolejí, jako již dávno zavedené značky FIFA, NHL anebo Madden. Letošní díl je tak v podstatě jen aktualizací soupisek toho předchozího, jelikož se ale tato série ještě nestačila zcela okoukat, na pozitivní recenze to ještě tentokrát stačilo (viz ta naše).

Někdo zodpovědný ve vedení firmy proto dostal pocit, že se tu otevřel prostor pro další ždímání fanoušků a jelikož už jsou touto dobou všechny recenze venku, nechal do hry natvrdo implementovat dodatečnou reklamu. Pokud by šlo o nějaká decentní loga umístěná do rohu obrazovku, asi by to se skřípěním zubů všichni překousli, EA do toho však skočili po hlavě. Jejich reklama byla totiž tak necitlivá, že během opakovaných záběrů zabírala prakticky celou obrazovku. Namísto zásadních momentů soubojů jste tak mohli obdivovat reklamu na novou řadu superhrdinského seriálu The Boys.

Na podobné triky jsme zvyklí z mobilních free 2 play titulů, ve hře, která se prodává za zhruba 1500 Kč, je to ovšem věc nevídaná. Dopad na atmosféru zápasů je samozřejmě devastující a tak se fanoušci hlasitě ozvali. Odpovídající vlákno na sociální síti reddit nasbíralo během několika dnů přes 90 000 „lajků“ a tak EA od své myšlenky raději rychle s omluvou ustoupili.

Člověk by řekl, že po fiasku se Star Wars: Battlefront 2 by si v EA mohli dávat pozor na to, aby jim jejich nenažraný obchodní model nezničil jinak vcelku povedenou hru, že? Tak snad příště...