Dal výpověď, aby mohl vytvořit vysněnou hru. O vývoji přitom nevěděl nic

V kategorii boxerských videoher najdeme na anglické Wikipedii celkem 84 titulů, drtivá většina z nich je ovšem více než deset let stará. Zatímco v dobách osmibitových konzolí šlo o velmi populární žánr (viz například kultovní Punch Out), postupně se od něj vydavatelé odvraceli. Vrcholem žánru je zřejmě série Fight Night od Electronic Arts, která ovšem skončila v roce 2013 a byla nahrazena počítačovým zpracováním divácky daleko populárnějšího UFC.

Undisputed vypadá jako hra, po které fanošuci boxu touží už desetiletí.

Nezasvěcenému oku to možná přijde podobné, jen zábavnější o to, že ve smíšených bojových uměních je možné používat širší paletu úderů, stále je ale dost fanoušků, kteří dávají přednost původnímu konzervativnímu pojetí boxu. A jedním z těch největších je bezpochyby Brit Ash Habib, zakladatel studia Steel City Interactive, které aktuálně pracuje na nejambicióznější boxerské hře všech dob.

Undisputed (česky Neporazitelný) má nabídnout více než 100 boxerů z dlouhých dějin tohoto sportu, více než 60 druhů úderů či třeba propracovanou fyziku, která má umožní realistickou deformaci obličeje. Vývojáři spolupracují s největšími světovými celebritami, podporují je i nadnárodní organizace, jako třeba Světová boxerská rada WBC, Mezinárodní boxerská asociace IBA nebo více než století vycházející časopis Ring.

Přitom když Habib společnost zakládal, měl s vývojem nulové zkušenosti. Bezmála deset let předtím pracoval jako vedoucí oddělení produktivity v IT společnosti Computacenter, celou tu dobu ovšem snil o ideální boxerské hře. Jenže zavedená studia se k tomu neměla, a tak se rozhodl si ji vyrobit sám, i když do té doby s vývojem neměl žádné zkušenosti.

V plné verzi má být přes sto bojovníků, zatím je jich polovina.

Na Internetu si našel několik videí o tom, jak se pracuje s enginem Unity, a jakmile se naučil základy, rozhodl se zahodit plány na původně zamýšlené 2D zpracování a celý projekt udělat ve 3D. Spojil se svými dvěma bratry, z nichž jeden měl s vývojem her alespoň nějaké zkušenosti a dal výpověď v práci. Bláznivý krok, ovšem právě díky jeho možná lehce naivnímu pohledu vzniká výjimečná hra, jaká tu ještě nebyla. „Mám seznam všech přání, která jsem kdy v boxerské hře chtěl mít,“ popsal Habib v rozhovoru pro magazín PC Gamer svojí filosofii s tím, že příliš nepřemýšlí nad tím, jak těžké je bude implementovat.

Jako by toho vývojáři měli málo, ještě pracují i na ženském boxu, který se v mnohém liší.

Undisputed, které je zatím k dispozici jen v rámci předběžného přístupu, je z pohledu laika velmi obtížný. Ve většině bojových her stačí prostě zmáčknout příslušné tlačítko nebo kombo a virtuální bojovník na to odpovídajícím způsobem zareaguje, tady je potřeba brát v úvahu například únavu, rozdíly ve velikostech boxerů nebo i dynamiku předchozího úderu. Vzhledem k tomu, že hra zatím nemá pořádný tutoriál, který by vše potřebné vysvětlil, jsou zatím reakce hráčů smíšené, aktuálně má hra na Steamu jen 77 % kladných reakcí. Tím se ale Ash netrápí, důležité je, že mu důvěřují důležití lidé z prostředí boxu, a to i samotní sportovci.

„Od bojovníků s velmi nabitým rozvrhem a životem jsme nečekali takovou míru nasazení, neřkuli dokonce vášně,“ pochvaluje si vývojář spolupráci s aktuálními boxerskými hvězdami. „Nepovažují to jen za ‚nějakou hru‘, ke které prodali práva.“

Například dnes čtyřiapadesátiletý Roy Jones Jr odmítl, aby za něj snímání pohybů imitoval najatý boxer, a raději si osobně zaletěl za autory. Ve hře dnes figuruje i Saúl „Canelo“ Álvarez, který za své účinkování v ringu inkasuje klidně i 45 milionů dolarů. „Celý boxerský svět se tak nějak sjednotil za touto hrou,“ nešetří Ash nadšením. Steel City mají dnes přes 50 zaměstnanců a další shání.

Docela slušný výsledek pro člověka, který se teprve před pár lety naučil programovat podle videotutoriálů na YouTube, že? Bohužel v tuto chvíli ještě netušíme, kdy vyjde plná hra, aktuální verzi můžeme doporučit jen těm největším nadšencům, kteří dokážou přimhouřit oči nad jejím neuhlazeným technickým zpracováním.