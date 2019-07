Fanoušci marvelovek budou slintat blahem. Recenze Marvel Ultimate Alliance 3

Pokračování série Marvel Ultimate Alliance (duchovního nástupce ještě starší dvojice videoher X-Men Legends) čekal jen málokdo. Stejně tak je překvapující, že se tato původně multiplatformová sága, která nevyšla snad jen na displejích mikrovlnek, stala exkluzivní záležitostí pro hybridní mašinku Switch, kterou navíc vydává samo Nintendo.

Příběh přitom nenavazuje na předchozí díly. Fandům Marvelu však bude více než povědomý, protože je inspirovaný kultovním komiksem The Infinity Gauntlet z roku 1991.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Zaměřuje se na šíleného Titána Thanose a řád superpadouchů Black Order. Ti prahnou po získání Kamenů nekonečna a kompletní dominancí nad celým vesmírem. Jenže to by tu nesměli být Avengers. A s nimi i Defenders, Strážci galaxie, X-Men, Inhumans, Spider-Manova rozšířená rodina a mnoho dalších slavných postav z komiksů, filmů a seriálů.

Sestavte si ideální tým

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order je především kooperativní rubačka s RPG prvky. Ty nejsou kdovíjak propracované, ale přesto mají smysl a potěší. Hra trochu působí zastarale, jako by vyšla před deseti lety. To sice některé hráče odradí, ale zase kolik mlátiček pro více hráčů dnes vychází, že?

Děj začíná ve vesmíru, kde se hráč nebo hráči chopí Strážců galaxie a vřava může hned začít. Když přijde na boj, je povedený, zábavný a vyloženě vás láká k tomu, abyste zmlátili ještě několik dalších desítek nebo stovek neřádů. K dispozici jsou lehký a těžký útok, čtyři speciální schopnosti každého hrdiny a společné superútoky. Jak budou účinné, záleží čistě na tom, jak sestavíte tým.

Někteří superhrdinové se k sobě hodí víc, někteří méně. Záleží právě na tom, zda patří k Avengers, antihrdinům, ženským hrdinkám, pavoučí rodině nebo další skupině. Když se sejdou kompatibilní bijci bok po boku, je to vždy větší mela.

Fanoušci marvelovek budou slintat blahem

Likvidací nepřátel získáváte zkušenosti. Ty pak proměníte v menu na hexagonovém poli v nové schopnosti. Získáte více zdraví, lepší odolnost nebo se stanete silnějšími. Superhrdiny lze vybavit i získanými ISO-8 krystaly. Ty jsou mnohdy záludné. Například přidají na síle útoků, ale zároveň vás udělají slabšími, co se obrany týče.

RPG prvky jsou celkově slabší. Kdyby byly propracovanější, hra by z toho jen těžila. Ale chápeme, je to prostě mlátička. A rozhodně povedená. Boje jsou fajn, i když probíhají v lineárních a ne zrovna dvakrát interaktivních prostředích. Zničit se toho moc nedá, ale tu a tam můžete vzít do rukou a hodit nepřátelům na hlavy vybuchující nebo mrazicí kontejnery.

Výběr superhrdinů vám vyrazí dech Hratelných postav je/bude v Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order přes čtyřicet. Některé dodatečné jsou/budou k dispozici zdarma, další pak v rámci placeného DLC, které vyjde na necelých pět stovek. Black Panther Black Widow Blade (placený DLC) Captain America Captain Marvel Colossus (zdarma stahovatelný DLC) Crystal Cyclops (zdarma stahovatelný DLC) Daredevil Deadpool Doctor Strange Drax Elektra Elsa Bloodstone Falcon Gamora Ghost Rider Groot a Rocket Raccoon Hawkeye Hulk Iron Fist Iron Man Loki Luke Cage Magneto Miles Morales Moon Knight (placený DLC) Morbius (placený DLC) Ms. Marvel Nightcrawler Psylocke Punisher (placený DLC) Scarlet Witch Spider-Gwen Spider-Man Star-Lord Storm Thanos Thor Venom Wasp Wolverine

Hlavním tahákem je obrovský výběr postav s rozličnými schopnostmi. Každý si mezi nimi musí nejít nejenom jednoho, ale hned několik oblíbenců. Je to prostě servis pro fanoušky, kteří se budou tetelit blahem.

Zahrajte si s kamarády

Během hraní dojde i k řešení primitivních hádanek, kombinování sil k odemčení jinak nedostupných beden a hraní výzev v tzv. Riftech. Jde o arény s těžšími boji postavenými mimo hlavní hru. V nich získáte především další cenné a chtěné zkušenosti, ale například i další postavy. Odemykání nových superhrdinů je ostatně tím největších tahákem a tahounem videohry. Kdo by je nechtěl mít všechny, že? Ne, nemyslíme Pokémony, ale legendy od Marvelu.

Rozhodně doporučujeme hrát ve více lidech, pokud můžete. Umělá inteligence počítačem ovládaných spolubojovníků není nic moc. A boj s parťákem v zádech je stále jedna z největších zábav, které videohry nabízejí. A pokud seženete hned tři přátele, je to parádní mela a zároveň ten nejlepší způsob, jak Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order hrát. Samozřejmě ale nechybí ani online podoba multiplayeru.

Neposedná kamera

Co se technické stránky týče, je docela rozporuplná. Hlavní superhrdinové jsou všichni bez výjimky skvělí. Vypadají báječně ve všech směrech. Jsou podobní svým předobrazům, k tomu jsou skvěle nadabovaní a je radost za ně hrát. To platí i o bossech a vedlejších postavách. Mimochodem, souboje s bossy jsou jednou z nejlepších částí hry. Vyžadují pořádnou píli, abyste jim zatli tipec.

Jenže řadoví padouši jsou bohužel hranatí a bez detailů. Prostředí také není zrovna dvakrát pohledné. Při bojích vám také bude vadit výrazný neduh hry, kterým je neposlušná kamera. Nejenom, že je mnohdy tak příliš vysoko, až z Kapitána Ameriky vidíte téměř jenom štít, ale často zavítá i do míst, kde nevidíte skoro nic. Jindy zase snímá cokoliv, jen ne místo dění.

Ale přežijete to. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order rozhodně není dokonalá hra, ale je to zábavná bojovka a fanouškovský servis pro všechny příznivce Marvelu. Za pozornost rozhodně stojí.