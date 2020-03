Nintendo nečekaně vydalo pořad Direct Mini a ukázalo letošní hry na Switch

Pořad odstartovala ukázka z japonské hry na hrdiny Xenoblade Chronicles, která se podívá na Switch v definitivní edici 29. května. Součástí bude i nová příběhová kapitola Future Connected. Kdo má peněz na rozdávání, může si pořídit i sběratelskou edici s 250stránkovým artbookem.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition BioShock: The Collection XCOM 2 Collection

Ve stejný den vyjde na Switch i hromada her z portfolia 2K Games. Strategie XCOM 2 Collection obsáhne kromě základní hry i čtveřici DLC a expanzi War of the Chosen, což znamená, že za ni dozajista zaplatíme plnou cenu. Borderlands Legendary Collection láká na Borderlands, Borderlands 2 a „pre-sequel“ Borderlands: The Pre-Sequel. BioShock: The Collection obsahuje hry BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered a BioShock Infinite: The Complete Edition.

Superhrdinskou řežbu Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order ve čtvrtek rozšířil Expansion Pass – Pack 3, který přidává v hratelné podobě Fantastickou čtyřku a Doktora Dooma.

Zajímavě vypadá podmořské dobrodružství Shinsekai: Into the Depths, které zahrnuje nejenom průzkum a starost o kyslík a výbavu, ale i souboje. K mání je taktéž od čtvrtka.

Shinsekai: Into the Depths Good Job!

Samozřejmě došlo i na aktuální prodejní hit Animal Crossing: New Horizons. Pořad připomněl, že od 1. do 12. dubna poběží event Bunny Day (Velikonoce), k němuž se váže sbírání vajíček, které ukryl zajíček Zipper, a craft speciálních tematických předmětů. V dubnu se pak počítá s oslavou Dne Země.

Good Job! vypadá jako hříčka, která se k nám zatoulala z pořadu Indie World. Cílem je plnit úkoly v kancelářské budově, přičemž vaše počínání je založeno na hrátkách s fyzikou a ideální je hrát ve dvou. Hra už je taktéž venku. Lechtivá hra Catherine: Full Body zavítá na Switch 7. července.



Skvěle vypadá bezplatná aktualizace Ring Fit Adventure (recenzi čtěte na Bonuswebu zde), což je hra kombinovaná se cvičením s využitím speciální periferie. Čtvrteční aktualizace přidává lákavý rytmický režim, v němž zazní mimo jiné hudba z her Super Mario Odyssey, Splatoon 2 či The Legend of Zelda: Breath of the Wild. V době karantény ideální záležitost, jak zůstat alespoň trochu fit! Bohužel, po hře i s periferií se zaprášilo a dosud není nikde znovu naskladněna.

Na Switch se během letoška podívá i King’s Bounty II.

Dalším bijcem v bojovce Super Smash Bros. Ultimate bude někdo z ARMS (recenzi čtěte na Bonuswebu zde), a to v červnu. Pro připomenutí, je to tři roky stará bojovka, která lákala na vystřelující paže bojovníků a celkem schopné pohybové ovládání. Pokud jste ji minuli, od 26. března do 6. dubna běží free to play trial verze. Doporučuji zkusit, ale pozor, podmínkou je předplatné Nintendo Switch Online.

Skvěle vypadají nové záběry RPG Bravely Default II. Viděli jsme v akci čtveřici hrdinů, taktické bitvy a co je nejlepší, na eShopu už je k mání demo! Takže neváhejte ani sekundu a stahujte. Přesné datum vydání plné hry však oznámeno nebylo, letošek však stále platí.

Bravely Default II Bravely Default II

Své hráče si najde i sada nazvaná Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, která obsahuje 51 her jako Člověče, nezlob se, kulečník, Go či Texas hold ‚em. Hrát je půjde lokálně i online. A datum vydání? Pátého června.

Ninjala je free 2 play onlinová akce v pestrobarevné komiksové grafice, která vyjde během května. Podle ukázek hodně sází i na vertikální pohyb, běhání po zdech a podobně. Ale to je v pořádku, jsou to přeci nindžové, že.

Ve čtvrtek vychází také Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, v níž se utká až 16 hráčů online, a radost mám i z plánovaného vydání Star Wars Episode I: Racer. Posledním releasem je remake akce Panzer Dragoon.

Lákavé je i vydání destruktivních závodů Burnout Paradise Remastered, v pořadu se dále mihly hry jako The Elder Scrolls: Blades (jaro) či Vigor (podzim) od českého studia Bohemia Interactive. Uzavřená beta poběží od 9. do 16. dubna, přihlásit se můžete zde.

Na závěr si poměrně hodně prostoru ukousla i první plánovaná expanze Pokémonů Sword / Shield nazvaná Isle of Armor. V té navštívíme nové dojo, v němž získáme legendárního pokémona Kubfu. Posléze na hráče čeká výzva v podobě jedné z věží (Towers of Two Fists) - Darkness, nebo Waters. Odměnou bude, že Kubfu evolvuje do formy Urshifu. Isle of Armor vyjde koncem června.