RECENZE: Superhrdinští Marvel’s Avengers vám dají ránu pod pás

O Marvel’s Avengers se hodně a dlouho mluvilo. Aby také ne, když je tato videohra jedním z nejambicióznějších herních projektů založených na komiksové předloze. Takže abychom to neprotahovali, pojďme se podívat, jak se hraje.

Mnozí z vás si jistě vyzkoušeli betu, takže mají alespoň nějakou představu, co plná hra přináší. Je zaměřená na kampaň pro jednoho i multiplayerové výsadky až pro čtyři hráče s nekonečným lootováním, které se snaží vytvořit společně zábavný celek. To se ale nedaří. Pohromadě totiž hra příliš nedrží.

Má své světlé i temné stránky, ale takové veledílo, jak se nám snažili vývojáři a vydavatelé tvrdit, to rozhodně není. Prvním, po čem byste měli ve hře skočit, je rozhodně kampaň. Kromě toho, že ji táhne silný příběh, totiž zároveň slouží jako tutoriál pro multiplayer.

V hlavní roli Ms. Marvel

Hlavní hrdinkou je sympatická muslimka Kamala Khan, kterou hráč pozná nejdříve jako malé dítě a oddanou fanynku Avengers. V sanfranciském zálivu se za doprovodu svého starostlivého tatínka účastní očekávané mega akce A-Day. Ta je zaměřena na setkání příznivců Avengers se svými vzory. Jenže jak se dalo z pohledu hráče čekat, dojde k hrozné katastrofě. Neřádi v čele s Taskmasterem zaútočí na superhrdiny a v zálivu dojde k děsivému výbuchu, který si vyžádá nespočet obětí.

To ale bohužel není vše. Exploze Terrigenového krystalu způsobí, že se z obyvatel San Franciska začnou stávat Nelidé (Inhumans) se zvláštními schopnostmi. I Kamala byla ozářena a nyní se umí jako polymorf natahovat a zvětšovat do nevídaných rozměrů. Příběh se následně přenese o pět let dopředu.

Avengers se rozpadli. Sám Bruce Banner dokonce prohlásil, že jsou světu nebezpeční. Nelidé jsou loveni organizací AIM a ze světa se pomalu stává utopické místo. Naštěstí je tu Kamala, která je ochotna se se svými schopnostmi postavit bezpráví a bojovat za všechny Nelidi, které potkal stejný osud jako ji. Její cesty se nakonec protnou se samotnými Avengers, které se mladá a optimistická dívka snaží dát dohromady. A jak se stává moudřejší a zkušenější, hráč vidí její proměnu v superhrdinku Ms. Marvel.

První, s kým se seznámí, je právě Bruce Banner alias Hulk. Jejich vztah mentor a žačka je zajímavý stejně jako rozhovory, které mezi sebou vedou. Brzy se do party přidá i Tony Stark aka Iron Man se svými vtipnými průpovídkami. Tito tři jsou v podstatě protagonisty kampaně a většina děje se zabývá jimi.

Ty umíš to a já zase tohle

Později se přidají i Thor, Black Widow a Kapitán Amerika, ale těm rozhodně není věnován takový prostor jako Ms. Marvel, Hulkovi a Iron Manovi, což může jejich fandům pochopitelně vadit. Příběh je povedený a Kamala vám přiroste k srdci. Kampaň jsme dohráli asi za 15 hodin, i když je fakt, že jsme od hlavních misí odskočili k několika vedlejším. Ty pochopitelně nedosahují kvalit těch příběhových, ale o tom až později.

Co se herního stylu týče, jde o akční RPG s velkým důrazem na akci. Hra za každého z hrdinů je odlišná, což je silnou stránkou titulu. Ms. Marvel má díky svým natahujícím se rukám solidní devastující dosah. Ruku dokáže vystřelit i jako projektil a sestřelit s ní protivníky ve vzduchu. Umí se také zvětšit do gigantických rozměrů. V této formě má sílu téměř jako Hulk.

Avengeři nové generace zdarma Vydavatel Square Enix potvrdil, že se zakoupením hry Marvel’s Avengers pro PlayStation 4 získáte zdarma digitální upgrade na PlayStation 5 verzi. Gary Snethen z Crystal Dynamics si práci na konzoli nové generace velmi pochvaluje. „PS5 významně posunuje úroveň výkonu a grafiky na konzolích,“ uvedl na PlayStation Blogu. Pokud jste majitelé konkurenční konzole Xbox One, zoufat nemusíte. I vás čeká po pořízení hry upgrade na verzi pro Xbox Series S/X zdarma.

Díky ohebným a šikovným rukám se také na ledasčem zhoupne. Hulk je pochopitelně nejsilnější ze všech, skáče mílovými kroky a ze země vytrhává kvádry hlíny, které pak hází po nepřátelích na všechny strany. Facku byste chtěli dostat raději od Heleny Růžičkové než od něj.

Iron Man využívá své obleky, díky kterým umí létat, pálí z nich několik druhů laserů a mezi jeho nejsilnější schopnosti patří přivolání robustního Hulkbuster brnění, které z něj udělá nástroj zkázy. Bůh hromu Thor metá blesky a ohání se kladivem Mjölnir, díky kterému umí i létat. Prostřednictvím duhového mostu Bifröst umí zaútočit ze svého rodného Asgardu jako meteorit na pozemní cíle. Black Widow nám k srdci přirostla nejvíce. Pálí pistolemi a dalšími střelnými zbraněmi, je velmi mrštná a nablízko se ohání tonfami.

Licence Marvelu nebyla dostatečně využita

Kapitán Amerika se samozřejmě jako rváč z Brooklynu umí prát a zasazuje jednu tvrdou ránu za druhou. Házení se štítem, který funguje jako frisbee na steroidech, samozřejmě nechybí. Rozdílnost postav je silnou stránkou hry a v budoucnu přibudou zdarma další. Měli by to být dva Hawkeyeové, Black Panther a exkluzivně pro majitele PlayStation konzolí i Spider-Man.

Tito všichni superhrdinové se postaví armádě generických vojáků a robotů. Meh. Nepřátelé jsou obrovskou slabinou hry. Vesmír Marvelu nabízí tolik postav, ras a možností, kterým se mohli Avengers postavit. Ale ne, zde si to rozdají jen s tuctovými vojáky a roboty. A když dojde na bossy, je to opět tragédie. V celé kampani se postavíte jen třem. Búúú! (citoslovce pohoršení, ne pláče) Licence Marvelu nebyla dostatečně vytěžena.

V kampani se dočkáte i hopsání, otravných quick time eventů, plíživých misí a dalších rozptýlení. Ale i když je podle nás tím nejzajímavějším, stejně jí ke konci dojde dech. Přistihli jsme se totiž, že se musíme vyloženě nutit do toho, abychom ji dohráli. A to o něčem svědčí. Zvláště, když jsme fanoušci Marvelu, kteří mají načtené komiksy od Avengers přes Inhumans až po X-Meny a všech 23 filmů z Marvel Cinematic Universe jsme viděli několikrát.

Hra má jednoduchý vývojový systém. Superhrdinům budete odemykat nové schopnosti, vyzbrojovat je silnějším vybavením a přiřazovat magické krystaly. Donutí vás k tomu především otravná hlášení na obrazovce, že máte v inventáři silnější výbavu. Všudypřítomné lootování jsme během kampaně docela ignorovali. Nebylo potřeba.

Lootovací tragédie

Sice jsme si vylepšovali postavy, ale nepídili jsme se po všech lootboxech. Nová výbava navíc není vizuálně vidět. Váš superhrdina bude vypadat stále stejně. Jeho vzhled lze změnit jen kostýmy. Některé můžete odemknout, ale spoustu z nich si pořídíte leda pomocí mrzkých mikrotransakcí. Fuj! Kampaň je chytře propojena s vedlejšími misemi, válečnými zónami, denními výzvami atd., ale tyto mise jsou tak fádní a nudné, že to ani není možné.

Chápeme, že cílem Crystal Dynamics bylo vytvořit komiksové Destiny nebo Tom Clancy’s The Division, odkud si propůjčují mnohé, ale v tomto selhali. Nevidíme nejmenší důvod čistit jednu základnu AIMu za druhou, když všechny vypadají stejně, nebo se bít se stále stejnými bossy dokola. A ohánět se tím, že v budoucnu přibude další obsah, nestačí. Jako lootovací střílečka/mlátička Marvel’s Avengers selhávají na celé čáře.

Jakmile dohrajete kampaň, je všechno po ní fádní. Endgame se nepovedla. V čem ale hra oslňuje na celé čáře, je grafika. Už při prvním spuštění jsme na hru valili oči. Na to, že jde o multiformátový titul na dosluhující konzoli, je to paráda. Marvel’s Avengers je vážně krásná hra. Modely postav jsou velmi propracované. Při bližším pohledu si všimnete mnoha detailů. Mimiky jejich obličejů jsou parádní a animace celkově jakbysmet.

Prostředí jsou také pěkná a oceníte zejména jejich interaktivnost. Zničit se v nich dá ledacos. Anglický dabing je naprosto profesionální a hudba zní jako z hollywoodského filmu. České hráče jistě potěší povedené české titulky na vysoké úrovni. Sice jsou malé, ale i tak jsme za ně rádi. Technicky má však hra i přes všechny tyto klady k dokonalosti daleko.

Avengers vs. bugy

Bugů je v ní až děsivě moc. Tu a tam se propadnete texturami, poté se o ně zase zaseknete. Jindy se zasekne hra samotná a musíte ji chtě nechtě restartovat. Grafických chyb je ve hře také habaděj. Vypadává navíc i zvuk a titulky. Čas od času se ze hry stane prezentace v powerpointu, když počet snímků klesne i na pět za sekundu. A to se děje jak při samotném hraní, tak i při příběhových videosekvencích.

Tragikomické bylo, že při našem hraní vyšel opravný patch, po jehož instalaci běžela hra ještě hůře než předtím. Novou videohru v takto bídném stavu jsme už dlouho nehráli. A na to, že se to v budoucnu zlepší, zřetel brát nebudeme, je to ostuda. Marvel’s Avengers tak sice mají zajímavou kampaň, ale nic moc jiného zajímavého nenabízejí. Pořízení hry si pořádně rozmyslete.