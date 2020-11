Herní Avengers skončili průšvihem, nevydělali dost a přicházejí o hráče

Že Avengers nebudou žádnou peckou pro ostřílené hráče, bylo patrné již z jejích prvních ukázek, díky neuvěřitelné popularitě marvelovského vesmíru jsem však čekal, že se stejně budou prodávat ve velkém. A ano, několik milionů kopií si své majitele našlo poměrně rychle. Jenže to, co by většině menších studií stačilo na pohodlnou rentu po zbytek života, je u projektu s podobně drahými produkčními hodnotami spíše neúspěch.

Vydavatelství Square Enix tak utrpělo za uplynulé čtvrtletí ztrátu ve výši 36 milionů britských liber (cca miliarda korun). A co je horší, o hru už dnes nemá nikdo zájem, počty v jeden okamžik připojených hráčů na Steamu poklesly pod tisíc. Což je u hry, která se ve velkém spoléhala na mikrotransakce (viz naše recenze), opravdový problém.

Je dobré vidět, že hráči mají svoji hlavu a nepodléhají jen zvučně znějícím jménům z drahých reklamních kampaní.