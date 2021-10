Sliby chyby. Hráči bojkotují Marvel's Avengers kvůli mikrotransakcím

Vezměte jednu z nejsilnějších licencí dnešní popkultury a dejte ji velezkušenému týmu, který dal světu mimo jiné i jeho sexuální ikonu Laru Croft. Co se asi tak může pokazit?

Prakticky všechno, ukázala nepovedená adaptace komiksových Avengers. z loňského roku (naše recenze). Navzdory dlouhému a drahému vývoji jsme nedostali očekávaný trhák, ale jen nemastnou neslanou týmovou mlátičku, u které po dohrání hlavní kampaně nebylo proč zůstávat. Špatné recenze se projevily i na mizerných prodejích a byly hlavním důvodem toho, že vydavatelství Square Enix skončilo loni ve ztrátě.

Jenže tím kauza této nepovedené hry nekončí. Problém je v tom, že autoři dopředu slíbili hráčům, že hru budou po vydání ještě dál doplňovat a starat se o ni. Veškeré přídavky přitom měly být pro všechny zdarma a i ti největší fanoušci měli mít možnost utrácet skutečné peníze jen za kosmetické doplňky, nikoli herní výhody.

Jenže rok a půl od vydání jsou sliby porušeny a do hry přibyly i klasické mikrotransakce, jimiž si můžou lenošní hráči ukrátit postup. A to se těm pár dosud aktivním fanouškům, kteří do ní investovali spoustu volného času, samozřejmě nelíbí. A to dokonce tak moc, že kromě nadávání na síti Reddit zorganizovali bojkot.

Pro vydavatelství Square Enix je nová situace o to smutnější, že se hře po dlouhodobém poklesu fanouškovské základny začalo aspoň trochu dařit. Především tedy proto, že se Avengers stali součástí herního předplatného Game Pass od Microsoftu.

Těžko říct, jestli se změna přístupu autorům finančně vyplatí, už teď je však jisté, že jejich mediální obraz utrpěl velikou ránu.