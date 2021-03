RECENZE: Farmářské RPG Harvest Moon: One World je těžká nuda

Japonský Bokujō Monogatari, na Západě vydaný jako Harvest Moon, kdysi položil základy farmářským RPG, kterým aktuálně vévodí Stardew Valley. Cesty původních vývojářů a lokalizační společnosti Natsume se však rozešly, nicméně práva na název Harvest Moon zůstal Natsume. Výsledkem je, že původní série dnes vychází na Západě pod jménem Story of Seasons, zatímco Harvest Moon v podání Natsume je vlastně nová série. A bohužel ne moc dobrá.

Harvest Moon: One World je tak další díl, který se snaží těžit ze známého názvu a za plnou cenu nabízí levně zpracované farmaření. Ocitáme se ve světě, z nějž zmizela bohyně sklizně. Lidé jsou tak odkázáni maximálně ke konzumaci brambor. Naštěstí jste tu vy – kluk, nebo holka – a pouštíte se do průzkumu světa a skrze jakési skřítky objevujete zapomenutá semínka.

To je ostatně i jeden z hlavních mechanismů hry. Pobíháte po herním světě, v němž čas od času narazíte na modrou tečku. Z té se vyklube skřítek, který vám předá semínko. Okopete záhonek, semínko zasadíte, půdu zalijete vodou z konve a případně pohnojíte. A tak pořád dokola. Na tom samozřejmě není nic špatného, ostatně ve hrách jako Diablo také děláme to samé, abychom získali lepší výbavu.

Problém Harvest Moon: One World je v tom, že žádná z činností navázaná na tuto smyčku není zpracována zábavně. Je to neuvěřitelné, ale vývojáři z Natsume nedokázali vykřesat nic ani z minihry týkající se lovu ryb. Úplně chybí jakýkoliv pocit uspokojení.

Nebo těžba rudy. Vypravíte se do dolu a kutáte materiály. Až se pod jedním objeví žebřík a vy se posunete do dalšího patra, které vypadá stejně jako to předchozí. A znovu a znovu. Nulová variabilita. I v případě, že dostanete nějakou zajímavější odměnu, hra to neumí prodat. Vůbec mě to netěšilo.

Hra se snaží, abyste se sami pustili do průzkumu herního světa, což není špatná věc. Ten je ovšem úplně prázdný a nezajímavý. Čistě mechanicky ovšem funguje bez problémů. Chodí vám úkoly, co komu donést, vy je plníte a získáváte odměny. Postupně se rozšiřují vaše možnosti a s novými nástroji či schopnostmi si poradíte s překážkami, které vám dosud blokovaly cestu. Je to také dobrá cesta, jak si získat něčí náklonnost, určitě rychlejší než prosté dárky. Alespoň že kandidáti na ženění/vdávání jsou trochu zajímaví.

Abych jen nehanil, celkem dobrý nápad je mobilita vaší farmy. Jednoduše nakrmíte robota postávajícího opodál dostatkem energie a svoji farmu můžete přesunout na jiné místo. To se hodí, pokud se chcete věnovat příběhu v nějaké vzdálenější části. Můžete hladit zvířata. Nově není také třeba vybírat konkrétní nástroje, většina akcí se nyní provádí (opakovaným) stisknutím jediného tlačítka. To je samozřejmě dvojsečné, nicméně v tomto případě to vítám, protože to zkracuje utrpení.

Kromě políčka a zvířat na farmě musíte pečovat o svoji energii. Tu spotřebovávají prakticky všechny činnosti, takže je dobré mít něco k snědku při ruce a každý den si trochu naplánovat. Nezapomeňte se také občas stavit za mámou, zvětší vám inventář.

Vytáčí mě stuttering, tedy trhaný pohyb (hráno v handheldu na Switchi). U hry, v níž se pořád někam camráte, to je ohromný fail. Takže nejenom, že celý svět je prázdný, ještě se obraz trhá. Vrcholem jsou postavy, které se zničehonic objeví uprostřed obrazovky, jako že se tam prochází. Ne, nepřijdou z boku, prostě se tam jen tak objeví. Nemají ani nějakou svojí rutinu, jak by se slušelo, maximálně se procházejí kolem „svého“ místa. Tvůrci zkrátka dělají všechno proto, aby vás do svého světa nevtáhli.

Grafika je hnusná, vypadá hůř než deset let starý FarmVille na Facebooku. Co z obrázků nevykoukáte, jsou příšerné animace. Tedy, ony tam někdy ani žádné nejsou. Ale popořadě. Postavička se hýbe normálně, hezky okopává políčko, zalévá a podobně.

Jenže brzy si všimnete, že na spoustu detailů se tvůrci úplně vykašlali. Vejdete do dveří, žádná animace, jen zčerná obrazovka. Vstanete z postele, zase jen přes potemnělou obrazovku. Oprava mostu probíhá formou obláčku prachu, budiž. Jenže ta opravující postavička si nevezeme ani do ruky kladívko, aby alespoň schematicky naznačila práci. Prostě nic, jen tam stojí a kouká. Příšerné jsou pohyby zvířat, které působí, že jezdí na kolečkách. Směšné je, jak vaše postavička naskakuje na koně. A tak by se dalo pokračovat.

Nemám moc rád taková ta vyjádření, že je něco bez duše, ale na Harvest Moon: One World to sedí přesně. Ačkoliv hra jako taková funguje, je odfláknutá prakticky ve všech směrech. Přítomnost Season Passu je samozřejmě drzost, ale v kontextu nepřekvapí. Každopádně má rada zní: nebrat, nebrat ve slevě a nebrat ani zadarmo.