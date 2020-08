RECENZE: Darius Cozmic Collection je parádní retro mela s raketkou

Jde o naprosto jednoduchý, ale zároveň geniální koncept. V raketce letíte v kosmu zleva doprava a likvidujete zástupy nebezpečných emzáků. Na konci 80. a začátku 90. let byl žánr takovýchto scrollovacích 2D stříleček na vrcholu a těšil se nesmírné popularitě. Dnes jde o menšinovou, i když v žádném případě ne zanedbatelnou záležitost, která má své fanoušky v řadách retromilů ze staré školy i sběratelů cenných videoher.

Vydání hned dvou verzí Darius Cozmic Collection je toho jasným důkazem. Darius totiž patří v tomto podžánru mezi absolutní elitu. Uznání si získal už v roce 1987, kdy si do arkád prostřílel cestu první díl. Pokračování byla ještě lepší a ani konzolové konverze nebyly k zahození. A co je úplně nejlepší, parádně hratelné jsou tyto letité videohry i dnes. My se podíváme na obě kolekce a zmíníme, co hry z nich nabízejí. Recenzovat každý titul separátně ale vzhledem k jejich podobnosti nebudeme.

Nic pro epileptiky

Co vlastně dělá každý Darius Dariem? Je to jeho osobitý přístup k žánru. I když jde o klasickou 2D střílečku s raketkou, mnohdy jde spíš o ještě minoritnější podžánr bullet hell (peklo plné kulek). To znamená, že se obrazovka hemží desítkami až stovkami vypálených kulek, raket, laserů a jiných projektilů. Hráči se musí kromě dotírajících nepřátel vypořádat i s nimi. Hraní proto vyžaduje bleskurychlé reflexy a vylučuje účast všech epileptiků.

Darius Cozmic Collection Arcade

V sérii Darius se vždy chopíte jednoho z modelů rakety Silver Hawk. Její specialitou je, že umí pálit lasery i rakety zároveň. Stačí stlačení dvou tlačítek zároveň nebo nastavená automatická palba. V každém titulu samozřejmě narazíte na řadu power-upů a vylepšení, které váš vesmírný koráb posílí. Na obranu to je několikavrstevní štít. Lasery lze posílit tak, že se jejich pole devastující působnosti rozšíří nebo začnete pálit dalšími směry.

Co se raket týče, i jich budete po sebrání power-upu střílet více a v dalších směrech. Vylepšení je samozřejmě více, ale jistě už máte zhruba představu, jak silný může váš Silver Hawk být. Dalším poznávacím znamením Daria jsou jeho ikoničtí nepřátelé a obrovští bossové. Jde totiž většinou o masivní vesmírné robotické ryby. Nebo, ehm, o masivní vesmírné fosílie ryb? A kromě toho taky gigantické zuřivé žraloky, velryby, chobotnice, sépie, želvy, dinosaury a kdovíjakou další havěť.

Zpracování nepřátel a zejména bossů je nejenom tak osobité, jak to jde, ale zároveň nesmírně cool. Tyhle vesmírné Kaiju jsou ukázkou skvělého designu nepřátel. Každá hra je jimi protkána. Fanoušci se pak na konci každé úrovně tetelí blahem, když počítač Silver Hawku spustí alarm a zobrazí hlášku „A Huge Battleship Is Approaching Fast“ (blíží se obrovská bitevní loď) a začne bossfest.

Je libo roztáhnout obraz?

V neposlední řadě se také hry ze série Darius pyšní možností volby postupu do dalších levelů. Po každé splněné úrovni si můžete vybrat ze dvou následujících, do kterých se vydáte. To je nejenom super samo o sobě díky možnosti volby, ale navíc to každé hře přidává na životnosti, protože více cest vyloženě vybízí k opakovanému hraní. Takže už je jasné, proč je sága Darius tak oblíbená, že?

Darius Cozmic Collection Arcade

Obě kolekce, Console i Arcade, nabízí jistá vylepšení. Tím prvním a pochopitelným je upravitelný obraz. Konzolová kolekce nabízí možnost normal, pixel perfect, fit to screen a full screen. Normální možnost je normální, další vyhlazuje pixely, další vyplní obrazovku obrazem maximálně bez deformace a fullscreen je přesně to, co jeho název říká. Obraz je roztažený na maximum, což může některým hráčům vyhovovat, ale dalším bude vadit jeho deformace. Arkádová kompilace nabízí stejné možnosti kromě normalu.

Striktně limitované vydání Kolekce Darius Cozmic Collection Console a Darius Cozmic Collection Arcade jsou v digitální podobě klasicky dostupné na PlayStation Network. Běžného vydání dostupného v kamenných obchodech se však nedočkaly. O výrobu omezeného množství fyzických kopií se postarala společnost Strictly Limited Games, která se po vzoru Limited Run Games zabývá vydáváním jinak výhradně digitálně distribuovaných titulů v limitovaném množství v krabicové podobě. Pokud si tedy pořídíte fyzickou verzi, můžete si být jistí, že bude mít jednou velkou cenu. Darius Cozmic Collection

Obě pak umožňují kdykoliv hru uložit, což není v tomto případě srabácké, ale rozumné. Videohry z kompilací jsou totiž tituly s extrémně vysokou obtížností. Arkádové verze Darius II/Sagaia a Darius Gaiden sice nabízejí neomezené pokračování, ale tyto hry jsou jediné, které to tak mají. U ostatních se rovná smrt smrti nebo restartu od začátku úrovně, takže se mnohdy až zběsilému ukládání nevyhnete. Co se vylepšení týče, není to vše.

Když budete chtít po uložení hru opět spustit, zobrazí se nejdříve obrazovka Ready? (připraven/a?), která vám dá zhruba 2 sekundy na to, abyste se vzpamatovali, rozkoukali a opět vrátili do zběsilého dějství, které videohry ze série Darius nabízejí. Vězte, že se vám bude tento okamžik více než hodit. Co má také většina videoher z této série společného, je chytlavý soundtrack, do jehož rytmu si budete pobrukovat. Hudba je vážně skvělá. Přítomny jsou i nové režimy jako hra na skóre, časový limit nebo boss rush, možnost replaye a internetové žebříčky.

Nehráli jsme už tuto hru?

Ale co hry samotné? Darius Cozmic Collection Console mapuje především 16bitovou éru konzolí jako Mega Drive a SNES. Vydavatel se dušuje, že tato kompilace nabízí 6 videoher v 9 verzích. Ale to jsou kecy! Jde o 4 hry v 9 verzích. Pojďme se na to podívat blíže.

Darius II je fajn i v japonské Mega Drive verzi, ale Sagaia není nic jiného než jeho americká verze. A považovat za další hru její downgradovanou verzi pro Master System také nelze. Darius Twin je povedený exkluzivní titul přítomný v japonské verzi pro Super Famicon i v americké pro SNES. Jako jediná z konzolových videoher nabízí multiplayer pro dva hráče. I další titul vyšel pouze na konzole. V Japonsku pro Super Famicon pod názvem Darius Force a v USA pro NES jako Super Nova. I tento kousek je zajímavý a zábavný. Poslední dva tituly vyšly pro konzoli PC Engine. I když dva spíše ne. Opět jde o podobné verze.

Darius Cozmic Collection Console

Darius Alpha je ve fyzické podobě tou úplně nejvzácnější videohrou ze série. Vyrobeno totiž bylo pouze 800 kusů a to pouze pro promo účely. Dnes je cenná, ale co se hratelnosti týče, není to žádná sláva. Jde totiž o ořezanou verzi posledního titulu z kompilace Darius Plus, která nabízí pouze souboje s bossy a nic jiného. Příliš času jsme jí proto nevěnovali. Naopak Darius Plus, který je sám o sobě downgradovanou verzí Super Darius, je plnohodnotnou videohrou, kterou jsme si užili.

Suma sumárum je konzolová kolekce dobrá, nenabízí toho málo ani po upřímném přepočítání videoher a jejich verzí. Vizuálně na tom jsou hry samozřejmě hůře než jejich arkádové protějšky. 16bitové konzole neměly takový výkon jako coin-opy. Vizuálně se hry arkádovým originálům přiblížily až o generaci později. Cena kompilace je ale přemrštěná. Čtrnáct stovek za čtyři hry z 90. let je docela hardcore.

Darius II je lepší než Sagaia

Darius Cozmic Collection Arcade údajně nabízí 4 hry v 7 verzích. Jsou to ale ve skutečnosti tři hry v sedmi verzích. Přítomný je úplně první Darius, který se v arkádách objevil v roce 1987 a všechny hráče oslnil jeho kabinet hned s třemi obrazovkami, díky kterým bylo vidět daleko dopředu, co se na vás řítí. Dnes je to fajn hra, ale je už překonána. Navíc převést tři obrazovky ve formátu 4:3 na dnešní 16:9 UHD monstra se příliš nepovedlo. A to ani s přítomnými úpravami obrazu. Buďto koukáte na úzkou nudli, nebo roztažený paskvil.

Hra je přítomná hned ve třech verzích, přičemž ty pozdější jsou o něco lehčí. To Darius II vypadá ke světu i dnes, protože jeho kabinet měl dvě obrazovky. Ve skutečnosti jde o jednu z nejlepších her z obou kompilací. Hratelnost je parádní, vtahující a návyková. Multiplayer je skvělý a grafika a hudba potěší vaše smysly. Vyplatí se však zahrát si původní japonskou verzi.

Darius Cozmic Collection Console

Americká mutace Sagaia, která je přítomná ve dvou verzích, z nichž se jedna nejspíš nikdy neprobojovala do arkád, je totiž sice snadnější, ale zároveň osekaná. A to o hodně obsahu. Poslední hrou v kolekci je Darius Gaiden, který měl v arkádách jenom jednu obrazovku a je podle mnohých tím nejlepším dílem celé série. Namítat proti tomu nemůžeme nic, protože grafika je ze všech zde zmíněných her nejhezčí, hratelnost je správně přestřelená a bossové jsou neskuteční.

Všechny arkádové tituly pak podporují hru pro dva. I tak je ale podle nás litr za Darius Cozmic Collection Arcade také příliš. Celkově ale hodnotíme obě kolekce pozitivně, protože jsme u nich strávili dlouhé hodiny a to i s přáteli díky peckovému multiplayeru. Proto dáváme tak vysoké hodnocení.