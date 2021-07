RECENZE: Darius Cozmic Revelation je retro raketka na steroidech

I když je nejslavnějším zástupcem žánru scrollovacích vesmírných stříleček s raketkou jednoznačně R-Type, není Darius žádné béčko. Je to dost možná nejsilnější a nejoblíbenější konkurent. K žánru navíc přistupuje po svém. Jednak spadá do ranku bullet hell (peklo plné kulek). Musíte se proto připravit na to, že se budete s raketkou, která se v sérii jmenuje Silver Hawk, vyhýbat nespočtu projektilů, laserů a střel.

Jednak mají nepřátelé, a zejména bossové, úchvatný design. Jde o vesmírné robo-příšery obřích rozměrů, které vypadají jako tvorové z lidských oceánů. V kosmu se tak postavíte děsivým rybám, parybám, chobotnicím, sépiím, mořským koníkům nebo kreaturám z pravěku. Jde přitom o lodě mimozemské rasy Belsar. Nejrůznější díly série Darius vyšly na všemožné platformy. Od coin-opů přes retro konzole jako SNES a Mega Drive až po současné mašinky. Loni jsme se Daria napařili hodně.

Recenzování Darius Cozmic Collection v obou verzích Arcade i Console jsme si užili. Nyní v limitované fyzické podobě vyšla další kolekce Darius Cozmic Revelation, kterou jsme si nemohli jako fandové série nechat ujít. Nachází se v ní však pouze dva tituly. Někdo by si možná mohl říct, že je to málo, a i my bychom popravdě uvítali alespoň o jednu nebo dvě gamesy navíc. Jenže hry, které se v kolekci nalézají, jsou naprosté klenoty.

Jsou to G-Darius HD a Dariusburst Another Chronicle EX+. První jmenovaný se nachází na disku hned ve dvou verzích. První je arkádová z roku 1997. Původní G-Darius se pyšní cenným prvenstvím. Jde totiž o první díl v sérii s 3D grafikou. Ta je z dnešního hlediska už samozřejmě zastaralá, stejně jako rozlišení hry. Proto doporučujeme si originál vyzkoušet na jeden průlet a poté se vrhnout na druhou verzi G-Darius HD, nabízející vylepšenou grafiku a rozlišení 1080p.



Nestárnoucí klasika žánru

Jak se upgradovaný klenot žánru hraje po takové době? Stále báječně. Nabízí léty a zároveň i sérií osvědčenou klasickou hratelnost vybroušenou k dokonalosti jako diamant. V Silver Hawku se vydáte proti zdánlivě nekonečné vesmírné armádě stíhaček, korábů a robotických zrůd inspirovaných životem v pravěkých oceánech na Zemi. Na výběr je 15 levelů.

Darius Cozmic Revelation - G-Darius HD Darius Cozmic Revelation - G-Darius HD

Po splnění úrovně si můžete další cestu vybrat sami. Po splnění finálních levelů se spustí krátká příběhová animace. Opakované hraní se proto více než vyplatí. Kudy se vydáte, lze přitom zvolit i v samotných levelech. Stačí pozorně sledovat, když hra nabízí volbu, a vydat se buďto nahoru, nebo dolů. Poletíte nad hory či se ponoříte do oceánu? G-Darius HD jsme proletěli a prostříleli skrz naskrz a musíme smeknout před jeho vypilovanou hratelností. Že jde o 24 let starou hru? Nevadí. Nabízí krystalicky čistou hratelnost, a to je to je hlavní.

Jak moc limitovaná kolekce je? V době psaní recenze se G-Darius HD a Dariusburst Another Chronicle EX+ na PlayStation Store nenacházely. Druhý jmenovaný titul by se tam ale měl objevit podle všeho co nejdříve. Se starším dílem to vypadá všelijak. Dostupný je v digitálním obchodě v obchodu od Sony pouze v asijských teritoriích. Aktuálně je tedy jedinou možností, jak v Evropě obě hry vlastnit, právě limitovaná edice Darius Cozmic Revelation od Strictly Limited Games. Dámy a pánové, to je opravdová sběratelská lahůdka. Jednou půjde o cenný kousek. Darius Cozmic Revelation - limitovaná eidice

Kromě klasické střelby a rapidní střelby umožňuje hra zajímavou vychytávku. Silver Hawk je vybaven kapslemi, jimiž pochytá většinu řadových protivníků. Ty využije jako power-upy k střelbě, laserům i pálení raket. Nebo je můžete odpálit jako megabombu, která zdevastuje vše v nejbližším okruhu. Různobarevné vylepšováky vypadávají i ze zlikvidovaných nepřátel. Pokud tedy předvedete, že za kokpit Silver Hawku patříte a jste vesmírné letecké eso, z vašeho korábu bude smrtící kosmická stíhačka.

Darius Cozmic Revelation - G-Darius HD Darius Cozmic Revelation - G-Darius HD

Zábavnost hry se samozřejmě násobí, pokud si k paření přizvete kamaráda nebo kamarádku. Hraní ve dvou je skvělé a na multiplayer G-Darius HD lze pět jen a jen chválu. Trojrozměrná grafika nové verze hry prokoukla. Její proměnu z vizuálu ošklivé PlayStation 1 gamesy na konverzi Nintendo 64 titulu pro Xbox 360 oceníte. Tato přirovnání berte s nadhledem, ale jsou docela trefná.



Model Silver Hawku má několikanásobně víc polygonů. Také nepřátelé jsou hezčí a prostředí mnohem ostřejší. Škoda však, že se při velikém počtu objektů na obrazovce hra zpomaluje. Problémy s frameratem bychom dejme tomu pochopili u originálu, ale u HD verze na PlayStation 4? To je lajdáctví vývojářů a zklamání. Moderní verze klasického dobrodružství raketky se pyšní několika příjemnými vymoženostmi. Hru lze kdykoliv uložit a zase rozehrát. Pokud zvolíte pauzu, čeká vás bombastická pomoc v podobě Ready? obrazovky. Hráči, kteří již okusili Darius Cozmic Collection, moc dobře vědí, o čem je řeč.

Pokud zastavíte hru a znovu ji spustíte, máte pár sekund na zorientování. Obrazovka Ready? vás připraví na návrat do mely, v níž vás může stát nepozornost život. Proto pokud se vám bude chtít na záchod, máte možnost si bez újmy odskočit. Na výběr jsou také tři formáty obrazu.

Skvělá a ještě lepší gamesa

Pixel perfect zobrazuje původní poměr stran 4:3, přičemž fit to screen by v tomto formátu měl vyplnit celou obrazovku. Nám ale připadaly oba úplně stejné. Fullscreen pak roztáhne displej do poměru stran 16:9, což sice vyplní úplně celou obrazovku, ale dojde k deformaci obrazu. Hudba hry je skvělá a uslyšíte hafo chytlavých motivů. Jde o elektronický soundtrack se synthwave prvky. Ostatně se na něm podílela i formace Zuntata.

Darius Cozmic Revelation - Dariusburst_ Another Chronicle EX+ Darius Cozmic Revelation - Dariusburst_ Another Chronicle EX+

G-Darius HD je skvělá gamesa a jeden z nejlepších zástupců scrollovacích 2,5D (2D hratelnost v 3D grafice) stříleček. Dariusburst Another Chronicle EX+ je ovšem nejspíš ještě o něco lepší. Jde původně i o videohru, která si premiéru jako Dariusburst odbyla netradičně na handheldu PSP v roce 2009. Brzy se však dostala do arkád. O rok později v nich vyšla ve vylepšené verzi Dariusburst Another Chronicle s režimem o dobývání galaxie.

Poté následovala ještě lepší verze EX s alternativní a o poznání těžší verzí kampaně. Obě dvě tyto arkádové verze se dočkaly masivního dedikovaného kabinetu se dvěma širokoúhlými obrazovkami, z nichž jednu hráči odráží zrcadlo. V roce 2015 konečně přišel návrat na domácí platformy. Pro PlayStation 4 a PC (Steam) vyšel Dariusburst: Chronicle Saviours s obrazem opraveným pro HD televize a monitory a dalším režimem navíc. Nyní si konečně můžeme zahrát další verzi Dariusburst Another Chronicle EX+, která vychází z poslední arkádové podoby hry a nabízí i mód navíc.

Dámy a pánové, pokud jste žádný Dariusburst nehráli, připravte se na těžkou bombu. Stejně jako v případu G-Darius HD jde totiž o vrcholového zástupce žánru. Toto je bullet hell pro ty nejzkušenější pařany s bleskurychlými reflexy. Na druhou stranu ti méně zkušení ocení možnost dobíjení kreditů.



Tímto způsobem si lze poradit v obou hrách z kolekce. Dariusburst Another Chronicle EX+ nabízí 12 levelů v původní a dalších 12 v upravené EX verzi s barevně pozměněnými protivníky i bossy a vyšší obtížností. Rozhodně se vyplatí proletět si obě verze hry opakovaně. I zde narazíte po splnění jednoho z pěti posledních levelů na krátkou příběhovou videosekvenci. Jeden průlet se skládá z absolvování tří levelů.

Darius Cozmic Revelation - Dariusburst_ Another Chronicle EX+ Darius Cozmic Revelation - Dariusburst_ Another Chronicle EX+

Nejdřív se musíte postavit tisícům menších nepřátel a několika sub-bossům. Nalétat na vás budou ze všech světových stran. Proto je potřeba v Silver Hawku manévrovat. Jak název napovídá, vaše kosmická stíhačka nedisponuje jenom základní palbou, ale taktéž masivním laserovým paprskem, který dokáže napáchat obrovskou škodu. Nelze z něj proto střílet, jak se vám zlíbí. Laser se nějakou dobou nabíjí. Je také možno ho od lodi odpojit, ovládat na dálku, a útočit tak na dvou frontách.



Ultimátní bossfest

Paprsek se hodí zejména k likvidaci bossů. A bossové? Ty kráso! Dariusburst Another Chronicle EX+ je ultimátní bossfest. Šéfové na konci úrovní jsou přitom nápaditější než kdy předtím. Opět jde o vesmírné biomechanické velryby, hlavonožce a fosilní ryby z pravěku. Hratelnost je až nepopsatelně návyková. Pokud si hovíte v bullet hellu, toto je ta správná pařba pro vás.

Dalším dostupným režimem hry je Chronicle, v němž budete dobývat galaxii při plnění v různě pozměněných levelech. Těch je nespočet. Postupování po hexagonové mapě je uspokojující. Následujícím módem je Event, který nabízí úrovně, jež byly na coin-opech dostupné jen během omezeného časového období. Nabídku těchto misí doplňují nové pro EX+. Dariusburst Another Chronicle EX+ nabízí mraky obsahu, ale nelze přehlédnout, že se úrovně opakují nebo jde jen o upravené verze. Pokud však chcete pařit dlouho, máte možnost.

Darius Cozmic Revelation - Dariusburst_ Another Chronicle EX+ Darius Cozmic Revelation - Dariusburst_ Another Chronicle EX+

V dodatečných režimech se objevují různé další verze Silver Hawku, jiné druhy palby apod. Hra naprosto exceluje v multiplayeru, kterého se mohou zúčastnit dokonce až čtyři hráči. To jsou orgie hratelnosti. Grafika je fajn, i když o vrchol na PlayStation 4 nejde. Hra by v pohodě běžela i na PlayStation 3. Hudba je ale excelentní. Je to radost pro uši. Přistihli jsme se dokonce, že si některé melodie z tracků od Zuntaty pobrukujeme.

Jediným problémem je poměr stran, ve kterém je Dariusburst Another Chronicle EX+ na televizi zobrazen. Jde totiž o 32:9, což je stejný formát, který mají arkádové kabinety se dvěma obrazovkami. Na televizi jde o docela malou nudli, zhruba 1/3 obrazovky. Pokud máte úhlopříčku alespoň 55 palců, hru si bez problémů zapaříte, ale jestli vlastníte menší, bude Silver Hawk vypadat na obrazovce jako tečka a vy budete mít z hraní pokažený zážitek.



A huge battleship is aproaching fast

Bohužel neexistuje volba, jak si obraz zvětšit, roztáhnout nebo jinak upravit. Taková Switch verze Dariusburst Another Chronicle EX+ se v handheld režimu nedá určitě vůbec hrát. Vesmírná série Darius je dneska už kultovní legendou žánru.

Kompilace Darius Cozmic Revelation to jenom potvrzuje. Pokud máte rádi vesmírné scrollovací střílečky, bullet hell subžánr nebo sběratelské lahůdky ve fyzických podobách, tohle je předmět hodný vašeho žánru. Nás vždy jímá úžas, když obrazovka začne blikat jako stroboskopy na párty a objeví se obrovský nápis „Warning! A huge battleship is aproaching fast.“ (Varování! Rychle se blíží obrovská bitevní loď.). Znamená to, že přijde neuvěřitelná mela, na kterou se nám začnou „sbíhat sliny“, jako když psi Ivana Petroviče Pavlova slyšeli onen pověstný zvoneček.