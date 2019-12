Chtějí vylepšit legendární Gothic. Zahrajte si zdarma ukázku

Pokud vlastníte na Steamu alespoň jeden titul z legendární série Gothic, tak jste si v posledních dnech mohli všimnout, že se vám v knihovně objevil titul s názvem Gothic Playable Teaser. Tomu předcházelo pouze kryptické sdělení na Twitteru THQ Nordic, jinak nikdo netušil, že se něco takového chystá. Jde o remake, nebo lépe řečeno reimaginaci původního Gothicu, na který mnoho hráčů vzpomíná s láskou.



V podstatě je to demoverze titulu, který by autoři z THQ Nordic chtěli v budoucnu připravit. Původní tvůrci z německého studia Piranha Bytes už nemají se sérií Gothic nic společného. THQ Nordic je sice vlastní (odkoupil je letos v květnu), ale Piranha Bytes momentálně pracují na jiném, dosud neoznámeném titulu. Remake Gothicu v tuto chvíli vyrábí pobočka THQ Nordic v Barceloně.

Jak už jsme zmínili, nový Gothic sice v mnoha ohledech vychází z původní hry, ve spoustě dalších by ho však kovaní fanoušci vůbec nepoznali. Zdaleka nejde jen o původní Gothic z roku 2001 opatřený moderním grafickým kabátkem, nýbrž o moderní adaptaci původního titulu. To vedle nové grafiky znamená i nové lokace, postavy, dialogy a soubojový systém, zkrátka až na jádro hry nezůstane kámen na kameni. Je to dobře, nebo špatně? O tom rozhodneme díky hratelné ukázce my, hráči.

První dojmy nejsou moc pozitivní

V první řadě byl náhlý příchod nového Gothicu velký šok, který po prvních pár minutách leckdo považoval spíše za nejapný žert. Hlavní hrdina si v jednom kuse blábolí sám pro sebe, místo obyčejného skoku do jezera na začátku hry tu máme přehlídku explozí jako z akčního filmu a celé se to šílené trhá i na těch nejvýkonnějších sestavách.

Po chvíli vás z problémů jako v původním Gothicu vysvobodí Diego, jenže namísto pragmatické autority tu máme teatrálního Zorra, u jehož dialogů s přehnanými dramatickými pauzami jen usínáme.

Soubojový systém je také k nepoznání a ačkoliv ten z původní hry rozhodně měl svoje mouchy, za osmnáct let od vydání se stále zdá jako mnohem lepší. Kdo hrál tituly jako Kingdom Come nebo For Honor, možná bude ve směrovém systému zásahů zdatnější, ovšem za uživatelsky přívětivý se rozhodně označit nemá.

Gothic byl už od prvního dílu hrou, ve které většinou stačilo pár zásahů pro zabití nepřítele (ale mnohdy i vy jste na podobný počet zásahů šli k zemi), tady si až příliš dlouho oplácíte rány a zábava to vskutku není.



Celá úvodní lokace je nová a prakticky k nepoznání a až poslední krátký kousek mapy vás zanese zpět do roku 2001. Absolvujete cestu z kopce okolo důlních šachet s výhledem na Starý tábor v dálce. Musíme sice uznat, že nová grafika je líbivá (trochu bychom krotili syté barvy), ovšem rádi bychom viděli ty staré dobré lokace v moderním podání než zcela nové neznáme části a pak jen krátký kousek ze staré hry, aby se neřeklo.

Kouzlo původní hry bylo ve schovaných detailech na každém rohu a mapa jako taková nebyla na dnešní poměry vůbec velká. Umělé nafukování mapy by tak novému Gothicu neudělalo dobrou službu.

THQ Nordic zcela přepracovalo menu inventáře, úkolů a statistik, které je vesměs v pořádku, jen se trochu zmateně ovládá, pokud hrajete na myši a klávesnici. Trochu zbytečnou změnou je volba dialogů, která je také více „konzolová“ (čtyřsměrné vybírání témat). Už vůbec do hry nepatří informace typu „Diego si to zapamatuje“. Jsme přeci v Gothicu, ne ve hře od Telltale.

Zklamáním je i hudba, která vůbec nedosahuje kvalit původních dílů. Otázkou je, nakolik jsou různé prvky ve hře spíchnuté horkou jehlou, protože autoři chtěli ukázat alespoň trochu ucelenou vizi něčeho, co se stejně bude ještě mnohokrát měnit. Nemáme to THQ Nordic vůbec za zlé, ale v tomto stavu má zkrátka „nový Gothic“ před sebou opravdu dlouhou cestu.

Nešiřte paniku, ale rozumné připomínky

Že to celé nepůsobí vůbec lákavě? Tak znovu připomínáme: ne, nejde o finální produkt, ne THQ Nordic nechce jen tak z ničeho nic znesvětit vzpomínku na oblíbený titul a ne, vlastně to celá ani vůbec nemusí vyjít. Za pravdu tomu mohou dát fanoušci série Silent Hill, pro jejíž nový díl také vyšel v roce 2014 podobný hratelný teaser, ovšem celé to u něj i skončilo, plná hra nikdy nevyšla.

VIDEO: Gothic - Playable Teaser - Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve chvíli, kdy ukázku dohrajete, hra vás přesměruje na dotazník, ve kterém můžete autorům přesně sdělit, co se vám na hře líbí a nelíbí a jestli má nový Gothic vůbec někdy spatřit světlo světa. Když se najde dostatečný počet lidí, kteří THQ Nordic dají najevo, že je myšlenka nového Gothicu zcela špatná, tak se ničeho dalšího nedočkáme.

I v opačném případě však nikdo nemůže zaručit, že nový Gothic někdy vyjde. Nakonec může projekt zarazit vedení firmy či obchodní oddělení, nebo mohou od hry dát ruce pryč přímo vývojáři. Už v tuto chvíli to nemají lehké, protože mnoho příznivců původní série je o to na různých fórech vyloženě prosí. Samotný titul na Steamu byl krátce po spuštění zahlcen vlnou negativních recenzí, ovšem dokázal se přehoupnout do kladného skóre.

Zároveň se vyrojila spousta konstruktivní kritiky a vypadá to, že pokud si ji autoři vezmou k srdci, mohl by vzniknout skutečně ambiciózní remake. Fanouškům na Gothicu evidentně záleží a s jejich pomocí to THQ snad dovede do zdárného konce.

Hru na Steamu naleznete zde.

Chcete, aby THQ Nordic pokračovalo ve vývoji nového Gothicu?