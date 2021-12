Pamatujete hru Gothic? Polští fandové vyrobili nový díl, je výborný

Sháníte nějaké pořádně staromódní RPG na dlouhé zimní večery? A stále nostalgicky vzpomínáte na doby, kdy jste poprvé hráli hry ze série Gothic? Skupina skalních polských příznivců má pro vás parádní dárek: modifikaci The Chronicles of Myrtana: Archolos. Technicky vzato se však dá považovat za nový díl: jsou tu nový svět, zcela nový příběh i nové herní mechanismy.

Pokud se děsíte mnohdy složitých instalací modifikací, u The Chronicles of Myrtana: Archolos by to nemohlo být jednodušší. Modifikace má vlastní stránku na Steamu i GOGu a jednoduše ji nainstalujete jako jakoukoli jinou hru. Jedinou podmínkou je, že už v knihovně máte Gothic 2 Gold, jinak je to celé zdarma. Mimochodem, právě na Steamu modifikace nasbírala už přes 4 500 hodnocení, drtivou většinu z nich kladných.

Vzhledem k tomu, že jsou The Chronicles of Myrtana: Archolos polským projektem, dabing je aktuálně dostupný pouze v polštině. V základu je však hra (až na úvodní cutscénu) zcela bez dabingu a pouze s anglickými titulky, polštinu je třeba dodatečně stáhnout. Upřímně se mi hra vlastně hraje celkem dobře i bez dabingu. České titulky jsou podle všeho teprve v přípravě.

Děj The Chronicles of Myrtana: Archolos je zasazen před první Gothic a v podstatě se dá nazvat kombinací spinoff a prequelu. Je vidět, že autoři mají původní hry opravdu v lásce, a proto se snažili k původnímu materiálu přistupovat s respektem. Vzhledem k tomu, že se samotný děj hry odehrává na ostrově Archolos (jinde než svět původních her) a předchází prvnímu dílu, však měli docela volnou ruku.

Hlavní hrdina Marvin na ostrov uprchl před válkou s Orky (na tu se koneckonců zaměřují i hlavní hry) ve snaze začít zde nový život. Už to není ten bezejmenný hrdina, na kterého jsme zvyklí z původních her, ale zkrátka jen další obyvatel tohoto fantasy světa, který se snaží do něj zapadnout a ideálně si i vybudovat patřičné postavení.

Hra si z původního Gothicu 2 bere jednak celý systém herního UI (inventář, menu, deník…) a také soubojový systém. Je třeba oprášit vzpomínky na poněkud zastaralý systém máchání mečem ze strany na stranu, jinak si na vás hodně rychle smlsne první příšera, na kterou narazíte. Ale i to ve výsledku patřičně přispívá k onomu nostalgickému dojmu.

Zároveň však narazíte na herní prvky, které působí o trochu moderněji: hodně úkolů lze splnit vícero způsoby, herní svět vás tak trochu sám navádí k prozkoumávání (třeba když u zabité příšery v cestě najdete klíč k nedaleké truhle). A také narazíte na momenty, kdy je v konverzaci nutné vybrat jednu z vícero možností, které ovlivní váš další postup. Nechybí ani náhodné události, které na vás mohou číhat kdekoli.

Grafika je samozřejmě už celkem slušné 3D retro, nicméně pokud si nastavíte vysoké rozlišení a nejvyšší míru detailů, nedá se o The Chronicles of Myrtana: Archolos říct, že by dnešní optikou byly vyloženě ošklivé. A opět se vrátím k tomu, že to celé vlastně působí jako díl, na který jste v roce 2002 z nějakého důvodu zapomněli a teprve teď ho našli.

Na poklonu je pak samozřejmě i fakt, že pokud jej chcete, tak můžete do hry stáhnout i zmíněný kompletní polský dabing. Hra má dokonce i nový soundtrack, ve kterém však často najdete tóny známé z hudby původních dílů. Zkrátka takto si představuji opravdu hlubokou poklonu ze strany fanoušků.

Autoři slibují, že na dokončení hry se vším všudy je nutných asi šedesát hodin herního času, což v podstatě z The Chronicles of Myrtana: Archolos dělá jedno z těch masivnějších RPG. Pokud vám tedy onen starý dobrý Gothic chybí, pak zde není o čem přemýšlet, aspoň za vyzkoušení to určitě stojí.